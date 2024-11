Električar med rutinskim pregledom odkril freske iz 17. stoletja

Električar je rutinski pregled opravljal na starem stropu dnevne sobe Agostina Chigija, bogatega bankirja in pokrovitelja, ki je dal zgraditi vilo v začetku 16. stoletja. Ko je električar odprl stropno loputo, si ni mislil, da bo zagledal več stoletij skrito umetnino. "Prva stvar, ki sem jo videl, je bila pokrajina, nato sem opazil še eno loputo, šel po svetilko in pokazalo se je čudo, freske," je povedal električar Davide Renzoni. Čeprav se na freske ne spozna, je bil nad umetniškim delom navdušen.

Freske so odkrili nad novejšim obokanim stropom iz 19. stoletja. Naslikali so jih italijanski baročni slikar Carlo Maratta in njegova učenca Girolamo Troppa in Francois Simonot, najverjetneje leta 1693.

Freske prikazujejo grb Farnesejev, slavne plemiške družine, ki je imela v lasti palačo. Kustosinja vile je takoj vedela, da so našli še en košček zgodovine vile iz 17. stoletja.

Freske so naslikali v renesančni vili Farnesina, ki je najbolj znana po Rafaelovih freskah. Da se v vili skrivajo še druge freske, sploh niso vedeli. Odkrili so jih lani, trenutno pa so javnosti nedostopne. Navdušenci si jih lahko sicer ogledajo na fotografijah in videoposnetkih visoke ločljivosti na razstavi v vili do sredine januarja 2025.