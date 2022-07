Frontex: EU se mora zaradi prehranske krize pripraviti na nov val migracij

Začasna izvršna direktorica agencije EU za mejno stražo Frontex Aija Kalnaja je v Pragi opozorila predvsem na otežen izvoz žit iz ukrajinskih pristanišč. Ukrajina je namreč ena največjih izvoznic žita na svetu, približno 20 milijonov ton žita pa naj bi bilo blokiranih v njenih črnomorskih pristaniščih. Tudi zaradi tega so na svetovnih trgih poskočile cene nekaterih živil in jedilnih olj, rast cen pa najbolj občutijo deli Afrike in Bližnjega vzhoda.

Moskva je sporočila, da bo ukrajinskim tovornim ladjam dovolila zapustiti pristanišča, če bo Ukrajina razminirala obalna območja, kar Kijev zavrača, saj bi bila tako država bolj ranljiva za ruske napade z morja.