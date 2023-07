FSB naj bi preprečila umor dveh ruskih novinark

"Če je vse to res, potem hvala vpletenim službam za njihovo delo," je na Telegramu zapisala Sobčak. "Če pa ni in je bil namen zgolj postaviti me v isti stavek s Simonjan, potem je to samo hudobno," je dodala.

Ukrajina, ki je v preteklosti zanikala vpletenost v umore provojnih osebnosti v Rusiji, tega ni takoj komentirala, poroča agencija Interfax. Dva od aretiranih naj bi priznala, da sta v imenu Ukrajine pripravljala napade na obe ženki, za vsako pa jima je bila obljubljena nagrada v višini 1,5 milijona rubljev oziroma nekaj manj kot 14.800 evrov.