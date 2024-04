FSB naj bi razbila 'teroristično celico' v Dagestanu

Ruska varnostna agencija naj bi razbila tako imenovano "teroristično celico" v južni Rusiji, katere člani so domnevnim napadalcem na moskovsko koncertno dvorano zagotavljali orožje in denar. FSB naj bi pridržala štiri osumljene člane celice v ruski provinci Dagestan na severnem Kavkazu.

Služba FSB je potrdila, da so bili osumljenci, pridržani v Dagestanu, vpleteni v usmerjanje sredstev in zagotavljanje orožja strelcem, ki so 22. marca napadli koncertno dvorano v Moskvi in ubili 144 ljudi v najsmrtonosnejšem napadu na ruskem ozemlju v zadnjih dveh desetletjih, piše AP.

Teroristični napad v Moskvi FOTO: AP icon-expand

"Pridržani militanti so neposredno sodelovali pri financiranju storilcev terorističnega napada na koncertno dvorano Crocus v Moskvi in jim zagotavljali teroristična sredstva," so sporočili iz FSB-ja. Eden od osumljencev, pridržanih v Dagestanu, je priznal, da je moskovskim napadalcem osebno dostavil orožje. Drugi pa je povedal, da so načrtovali še en napad v mestu Kaspiysk v Dagestanu.

Pridržanje štirih osumljencev v Dagestanu sledi aretaciji štirih in še sedmih drugih osumljencev, ki so bili obtoženi vpletenosti v napad. Vsi osumljenci so tuji državljani, FSB pa ni navedla, iz katere države prihajajo. Napadalci na moskovsko dvorano, ki so jih že aretirali in obsodili, so državljani srednjeazijske države Tadžikistan. Odgovornost za napad je sicer prevzela podružnica skupine Islamska država, ruski predsednik Vladimir Putin pa je poleg njih vpletenosti obtožil še Ukrajino in Zahod, a je to Kijev ostro zanikal.