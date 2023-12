FT: EU z načrtom za pomoč Ukrajini mimo madžarskega veta

Voditelji EU se zaradi nasprotovanja madžarskega premierja Viktorja Orbana ta mesec niso uspeli dogovoriti o predlaganem štiriletnem svežnju makrofinančne pomoči za Ukrajino v višini 50 milijard evrov, od tega je 33 milijard posojil in 17 milijard nepovratnih sredstev.

V Bruslju iščejo druge možnosti za rešitev Ukrajine pred finančno krizo, če razhajanj v uniji ne bo mogoče rešiti. Uradniki, ki sodelujejo v pogovorih, so za FT kot najbolj praktičen model finančne pomoči Ukrajini, če Orban na vrhu ne bo umaknil veta, omenili jamstva držav članic za proračun EU. To bi Evropski komisiji omogočilo, da si na kapitalskih trgih prihodnje leto izposodi do 20 milijard evrov za Ukrajino. O natančnih pogojih po njihovih navedbah še razpravljajo, končni znesek pa bo odvisen od ukrajinskih potreb.

Rešitev je podobna tisti iz leta 2020, ko je Evropska komisija članicam zagotovila do 100 milijard evrov poceni finančnih sredstev za kratkoročne sheme za podporo delu med pandemijo covida-19. Pri shemi za Ukrajino je ključno, da za potrditev pomoči ne bi bilo nujno jamstvo vseh 27 držav članic EU, če bi bile med podpornicami države z najvišjimi bonitetnimi ocenami. Tako bi se izognili madžarskemu vetu.

V nekaterih članicah, med drugim v Nemčiji in na Nizozemskem, bi moral jamstva odobriti parlament. Uradniki EU upajo, da bo ta postopek končan pravočasno, da bi lahko Ukrajini zagotovili pomoč do marca.

Če se bodo voditelji EU na vrhu 1. februarja dogovorili o tem načrtu, bo Mednarodni denarni sklad lahko sprostil naslednji obrok sredstev za Ukrajino v vrednosti približno 900 milijonov dolarjev, so za FT povedali viri, seznanjeni s pogovori. To bi po njihovih navedbah Ukrajini zagotovilo dovolj sredstev, da se ne bi zatekla k tiskanju denarja in tvegala zvišanja inflacije.