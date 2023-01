Fukušima: Japonska bo letos v morje izpustila radioaktivno vodo

Obrat vsak dan proizvede 100 kubičnih metrov onesnažene vode, ki je mešanica podtalnice, morske vode in vode, ki se uporablja za hlajenje reaktorjev. Nato se vodo filtrira in shrani v rezervoarje. Na lokaciji je že več kot 1,3 milijona kubičnih metrov, zato jim počasi zmanjkuje prostora.

"Pričakujemo, da bomo vodo v morje izpustili nekje med pomladjo in poletjem," je v petek dejal glavni sekretar kabineta Hirokazu Matsuno in dodal, da bo vlada pred izpustitvijo počakala na "obsežno poročilo" IAEA.

Operater Tepco je pojasnil, da je voda prefiltrirana za večino radioaktivnih izotopov, vendar pa je raven tritija nad nacionalnim standardom. Strokovnjaki pravijo, da je tritij iz vode zelo težko odstraniti in da je za ljudi škodljiv le v velikih odmerkih. A kljub temu sosedinje države, pa tudi lokalni ribiči, predlogu, ki ga je japonska vlada potrdila že 2021, nasprotujejo.

Kritičen je bil tudi Forum pacifiških otokov, ki Japonski očita, da ni dovolj transparentna. "Pacifiška ljudstva so obalna ljudstva in ocean je še naprej sestavni del njihovega preživetja," je povedal generalni sekretar foruma Henry Puna.

Dodal je, da Japonska krši zavezo, ki so jo na vrhu leta 2021 sprejeli njeni voditelji. "Dogovorjeno je bilo, da bomo imeli pred izlivom dostop do vseh neodvisnih in preverljivih znanstvenih dokazov. Na žalost Japonska ne sodeluje," je izpostavil.