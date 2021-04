Vodo iz jedrske elektrarne Fukušima bodo začeli spuščati v morje

Japonska vlada je odločitev sprejela deset let po najhujši jedrski nesreči v državi, ko sta Japonsko prizadela sprva uničujoč potres, nato pa še cunami. V nuklearki je zaradi pomanjkanja električne energije, ki bi gnala hladilni sistem, prišlo do stalitve sredice in izpusta radioaktivnosti v okolje. Vse odtlej upravljavec elektrarne Tokyo Electric Power z vodo še naprej hladi reaktorje, odpadne vode pa nato shranjuje v več kot 1000 velikih rezervoarjih.

Voda iz jedrske elektrarne v Fukušimi, ki bo na koncu očitno pristala v morju, bo obdelana in razredčena, tako da bodo ravni sevanja v njej nižje od tistih, predpisanih za pitno vodo, zagotavljajo oblasti. Kot poročaBBC, so japonske oblasti sicer sporočile, da se bo izpust vode, ki so jo uporabljali za hlajenje jedrskega goriva, pričel v roku dveh let. Končna odobritev je padla po več letih razprave, pričakujejo pa, da bo dokončanje načrta trajalo več desetletji. Takšno vodo skladiščijo v velikih rezervoarjih, a upravljalec nima več veliko prostora in ti naj bi se zapolnili do leta 2022, so sporočili. Okoli 1.3 milijonov ton kontaminirane vode, ali dovolj, da bi z njo zapolnili 500 plavalnih bazenov, je trenutno skladiščenih v teh zabojnikih.