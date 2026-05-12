G2 ali partnerstvo v senci rivalstva? Trump in Ši znova za isto mizo

Donald Trump obisk potrebuje kot zunanjepolitični uspeh v času domačega nezadovoljstva zaradi zapletov na Bližnjem vzhodu, poroča Al Jazeera. Vojna ZDA in Izraela proti Iranu je močno prizadela tudi Kitajsko: zaprtje Hormuške ožine in ameriška blokada iranskih pristanišč sta ohromila kitajski pomorski promet in uvoz nafte, od katere je Kitajska v veliki meri odvisna. Washington od Pekinga pričakuje večjo vlogo pri mednarodnih prizadevanjih za odprtje ožine, čemur se Kitajska doslej upira.

Na mizi pogovorov bodo trgovina, dostop do redkih zemelj, tehnologija ter vprašanje Tajvana. Medtem ko Trump grozi z izstopom iz zveze Nato, se hkrati ponovno oživlja ideja t. i. G2, neformalnega vodilnega tandema ZDA in Kitajske.

Koncept G2 se je pojavil že leta 2005 kot zamisel, da bi največji svetovni gospodarstvi skupaj skrbeli za stabilnost globalnega sistema. Dodatno se je okrepil v času administracije Baracka Obame, ko sta ZDA in Kitajska vzpostavili strateški in gospodarski dialog. Takratno izhodišče je bilo, da brez sodelovanja s Kitajsko ni mogoče reševati globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe.

Danes pa ideja G2 sproža precejšen skepticizem. Analitiki za Al Jazeero poudarjajo, da aktualni vrh ni začetek tesnega partnerstva, temveč prej "strateško tipanje terena": obe strani preverjata meje, rdeče črte in načine, kako tekmovati brez neposrednega spopada. Dogovor o trgovini je mogoč, vendar to še ne pomeni dolgoročnega skupnega vodenja sveta.