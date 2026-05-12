Tujina

G2 ali partnerstvo v senci rivalstva? Trump in Ši znova za isto mizo

Peking, 12. 05. 2026 19.08 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Ši Džinping in Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump se odpravlja v Peking na dvodnevni vrh s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. To je prvo osebno srečanje voditeljev po šestih mesecih premirja v trgovinski vojni, vendar poteka v času zaostrenih globalnih razmer in vprašanj o prihodnji naravi odnosov med velesilama.

Donald Trump obisk potrebuje kot zunanjepolitični uspeh v času domačega nezadovoljstva zaradi zapletov na Bližnjem vzhodu, poroča Al Jazeera. Vojna ZDA in Izraela proti Iranu je močno prizadela tudi Kitajsko: zaprtje Hormuške ožine in ameriška blokada iranskih pristanišč sta ohromila kitajski pomorski promet in uvoz nafte, od katere je Kitajska v veliki meri odvisna. Washington od Pekinga pričakuje večjo vlogo pri mednarodnih prizadevanjih za odprtje ožine, čemur se Kitajska doslej upira.

Na mizi pogovorov bodo trgovina, dostop do redkih zemelj, tehnologija ter vprašanje Tajvana. Medtem ko Trump grozi z izstopom iz zveze Nato, se hkrati ponovno oživlja ideja t. i. G2, neformalnega vodilnega tandema ZDA in Kitajske.

Koncept G2 se je pojavil že leta 2005 kot zamisel, da bi največji svetovni gospodarstvi skupaj skrbeli za stabilnost globalnega sistema. Dodatno se je okrepil v času administracije Baracka Obame, ko sta ZDA in Kitajska vzpostavili strateški in gospodarski dialog. Takratno izhodišče je bilo, da brez sodelovanja s Kitajsko ni mogoče reševati globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe.

Danes pa ideja G2 sproža precejšen skepticizem. Analitiki za Al Jazeero poudarjajo, da aktualni vrh ni začetek tesnega partnerstva, temveč prej "strateško tipanje terena": obe strani preverjata meje, rdeče črte in načine, kako tekmovati brez neposrednega spopada. Dogovor o trgovini je mogoč, vendar to še ne pomeni dolgoročnega skupnega vodenja sveta.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko
Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko
FOTO: Shutterstock

Ključna ovira ostaja dejstvo, da si obe državi prizadevata za primat. Trump želi utrditi vodilni položaj ZDA, Ši Džinping pa vse večjo mednarodno prepoznavnost Kitajske kot enakovredne velesile. Hkrati Kitajska zagovarja večpolarni svet, zato ni navdušena nad idejo ekskluzivnega duopola.

Morebitni G2 bi pomenil, da bi se ključne odločitve sprejemale mimo drugih. Evropska unija se boji izključenosti iz trgovinskih in tehnoloških dogovorov ter dodatnega slabljenja svojega globalnega vpliva. Francoski predsednik Emmanuel Macron je že februarja opozoril na nujnost hitrejše krepitve evropske gospodarske in strateške avtonomije, zlasti na področju energije in kritičnih surovin.

Tudi države globalnega juga ter članice skupine BRICS ne želijo sveta, razdeljenega na sfere vpliva dveh velesil. Skrbi jih, da bi ameriško-kitajski dogovori preusmerili kapital, tehnologijo in politični vpliv stran od njihovih razvojnih interesov.

Donald Trump Ši Džinping Kitajska ZDA G2

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
12. 05. 2026 19.23
Torej pametni Kitajec in nori starec Donald!??
Odgovori
+4
5 1
asdfghjklč
12. 05. 2026 19.26
Hočeš reči, diktator iz kitajske in bodoči diktator iz kitajske?
Odgovori
+1
2 1
asdfghjklč
12. 05. 2026 19.23
dva starčka od petih, ki si mislita, da lahko krojita našo prihodnost ... Poznam polno dobrih ljudi, ki jih je matilda pobrala že pri 30-ih in več, ta dva pa še kar brcata ...
Odgovori
-1
1 2
