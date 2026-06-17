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G7 dovoljuje: Ukrajina bo lahko proizvajala rakete dolgega dosega

Evian, 17. 06. 2026 16.47 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
STA L.M.
Zelena luč za raketne sisteme dolgega dosega

Evropske članice skupine G7 in ZDA bodo podelile licence podjetjem v Ukrajini za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe, je razkril diplomatski vir. Na vrhu G7 v francoskem Evianu je to potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je ob tem poudaril potrebo po povečanju proizvodnih zmogljivosti za podporo Ukrajini.

"Po licenci bomo proizvajali ne le sisteme zračne obrambe, temveč tudi zmogljivosti za globoke napade," je dejal vir, pri čemer je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP mislil na rakete dolgega dosega.

Napoved je prišla med tridnevnim srečanjem sedmerice gospodarsko najrazvitejših držav (G7), na katerem so se sestali voditelji Velike Britanije, Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske in ZDA, ki so se zavezali, da bodo okrepili pritisk na Rusijo, da konča več kot štiri leta trajajočo vojno proti Ukrajini.

Odločitev je potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz. "Trenutno vsi proizvajamo premalo in to je mogoče izravnati s podelitvijo licenc podjetjem, ki imajo te proizvodne zmogljivosti, vključno z evropskimi in ukrajinskimi podjetji," je povedal.

Nemški kancler Friedrich Merz
Nemški kancler Friedrich Merz
FOTO: AP

Ameriška podjetja bodo lahko evropskim proizvajalcem v ta namen podelila licence, je po poročanju AFP pojasnil Merz in dodal, da je zelo "hvaležen predsedniku Trumpu za to veliko pripravljenost za sodelovanje".

Odločitev sledi skupni izjavi sedmerice voditeljev G7, v kateri so se zavezali k "povečanju dobave zmogljivosti zračne obrambe, dodatnih sistemov in prestreznikov ter zmogljivosti dolgega dosega" Kijevu ter da so pripravljene podeliti Ukrajini licence za povečanje domače vojaške proizvodnje, še poroča AFP.

Preberi še Zelenski z voditelji G7, Putin z voditelji ASEAN

Ukrajina, ki se sooča z obsežnimi ruskimi zračnimi napadi in hkrati s pomanjkanjem streliva za zračno obrambo, se močno zanaša na svoje zahodne zaveznike za pomoč pri odvračanju ruskih napadov.

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KOMENTARJI18

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genir
17. 06. 2026 18.24
Da ne bo kdo presenečen ko bojo te rakete začele leteti proti Evropi.
Odgovori
0 0
VelikoVedro
17. 06. 2026 18.19
Koliko je resnično v riti zahodno gospodarstvo, da na vsak način hočejo reset z vojno? Če bi tako dogajanje videli v filmu, bi temu rekli norost.
Odgovori
+2
2 0
nominator13
17. 06. 2026 18.16
Dobre živce ima Putin, ampak vsaka stvar ima svoje meje.
Odgovori
+4
5 1
Rde?a pesa in hren
17. 06. 2026 18.15
Ko potonemo, potonemo vsi.... to je jasno. In to je najlepše. Nihče, ampak res nihče temu ne uide, ko se prikažejo....
Odgovori
+6
6 0
street45
17. 06. 2026 18.15
Zdaj je jasno zakaj Rutte izsiljuje NATO članice za še več denarja.
Odgovori
+5
5 0
puspan
17. 06. 2026 18.17
Pozno,a nikoli prepozno.
Odgovori
-3
1 4
big_foot
17. 06. 2026 18.15
Sam ne pol jokat ko bojo rusi orenk udarili. Hudo dvomim da bojo samo gledali kak se dela. Pa še s tem bojo izpolnili pogoge da lahko rusi vržejo taktično nuklearko. Štala bo.
Odgovori
+2
3 1
puspan
17. 06. 2026 18.20
Torej si podlegel ruskim grožnjam že preden je Putin spet uporabil silo. Si velik slabič in hinavcek, kaj naj rečem drugega.
Odgovori
-1
1 2
Shisui
17. 06. 2026 18.12
Po tej vojni bo imela Ukrajina najmočnejšo vojsko v Evropi. Noro.
Odgovori
+4
6 2
Endless
17. 06. 2026 18.12
Svetovni birokrati so šibki z besedami in močni v orožju. Seveda, denar in mlada živjenja gredo od raje, ne od njih miljarderjev. Briga njih koliko mladih Ukrajincev in Rusov bo umrlo, važno, da se oni bašejo s kaviarjem, šampanjcem in se drug drugemu bahaško smejejo in objemajo. Na bruhanje mi gre
Odgovori
+8
8 0
Shisui
17. 06. 2026 18.16
A si dobesedno od včeraj? Celo zgodovino je že tako.
Odgovori
+1
1 0
arctic
17. 06. 2026 18.06
odlicno. ukrajina se ima pravico branit pred imperialisticnim palckom iz kremlja. vsa prelita kri v tej vojni je na Putinu.
Odgovori
-3
5 8
NeXadileC
17. 06. 2026 18.02
Kaj G7 pravi, čigave otroke bodo pobijale?
Odgovori
+8
10 2
Yon Dan
17. 06. 2026 17.55
Čas da Rusija pošlje kakega orešnika, na neonacistično firmo, ki dela orožje za Ukrajino.
Odgovori
+8
12 4
mario7
17. 06. 2026 17.46
Ni sile na svetu katera bi vojaško porazila Rusijo.
Odgovori
+7
12 5
Petur
17. 06. 2026 17.02
in Rusija jih bo počakala?bogatuni hočejo prižgati svet...
Odgovori
+9
12 3
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