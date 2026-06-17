G7 dovoljuje: Ukrajina bo lahko proizvajala rakete dolgega dosega

"Po licenci bomo proizvajali ne le sisteme zračne obrambe, temveč tudi zmogljivosti za globoke napade," je dejal vir, pri čemer je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP mislil na rakete dolgega dosega.
Napoved je prišla med tridnevnim srečanjem sedmerice gospodarsko najrazvitejših držav (G7), na katerem so se sestali voditelji Velike Britanije, Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske in ZDA, ki so se zavezali, da bodo okrepili pritisk na Rusijo, da konča več kot štiri leta trajajočo vojno proti Ukrajini.
Odločitev je potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz. "Trenutno vsi proizvajamo premalo in to je mogoče izravnati s podelitvijo licenc podjetjem, ki imajo te proizvodne zmogljivosti, vključno z evropskimi in ukrajinskimi podjetji," je povedal.
Ameriška podjetja bodo lahko evropskim proizvajalcem v ta namen podelila licence, je po poročanju AFP pojasnil Merz in dodal, da je zelo "hvaležen predsedniku Trumpu za to veliko pripravljenost za sodelovanje".
Odločitev sledi skupni izjavi sedmerice voditeljev G7, v kateri so se zavezali k "povečanju dobave zmogljivosti zračne obrambe, dodatnih sistemov in prestreznikov ter zmogljivosti dolgega dosega" Kijevu ter da so pripravljene podeliti Ukrajini licence za povečanje domače vojaške proizvodnje, še poroča AFP.
Ukrajina, ki se sooča z obsežnimi ruskimi zračnimi napadi in hkrati s pomanjkanjem streliva za zračno obrambo, se močno zanaša na svoje zahodne zaveznike za pomoč pri odvračanju ruskih napadov.
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