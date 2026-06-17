G7 dovoljuje: Ukrajina bo lahko proizvajala rakete dolgega dosega

"Po licenci bomo proizvajali ne le sisteme zračne obrambe, temveč tudi zmogljivosti za globoke napade," je dejal vir, pri čemer je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP mislil na rakete dolgega dosega.

Napoved je prišla med tridnevnim srečanjem sedmerice gospodarsko najrazvitejših držav (G7), na katerem so se sestali voditelji Velike Britanije, Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske in ZDA, ki so se zavezali, da bodo okrepili pritisk na Rusijo, da konča več kot štiri leta trajajočo vojno proti Ukrajini.

Odločitev je potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz. "Trenutno vsi proizvajamo premalo in to je mogoče izravnati s podelitvijo licenc podjetjem, ki imajo te proizvodne zmogljivosti, vključno z evropskimi in ukrajinskimi podjetji," je povedal.