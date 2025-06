G7 pripravlja izjavo o Izraelu in Iranu: jo bo podpisal tudi Trump?

Ob tem je krivdo za konflikt pripisala Iranu in spomnila na nedavne ugotovitve Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti ter da agencija ne more zagotoviti, da je iranski jedrski program izključno miroljuben, poroča STA . "V tem kontekstu ima Izrael pravico, da se brani. Iran je glavni vir nestabilnosti v regiji," je dodala.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je medtem predhodno ocenil, da bo prišlo do dogovora, saj da meni, da je za to čas. Kasneje so sicer ameriški uradniki dejali, da Trump ne namerava podpisati izjave G7 glede Izraela in Irana, poroča BBC. Ob začetku vrha je ocenil še, da je bila izključitev ruskega predsednika Vladimirja Putina iz skupine napaka.

Kanada sicer na letošnjem vrhu gosti voditelje Italije, ZDA, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva in Japonske. To je tudi prvo večje mednarodno srečanje novega kanadskega premierja Marka Carneyja.