Preden je izginil, je izjavil le: Naj Gabby počiva v miru

Gabby Petito in Brian Laundrie sta bila par od srednješolskih let.

Mlada blogerka Gabby Petito se je julija odpravila na potovanje s svojim zaročencem, 23-letnim Brianom Laundriejem. Enajstega septembra jo je njena družina prijavila policiji kot pogrešano osebo, približno dva tedna po tem so našli njeno truplo v gozdu v narodnem parku Grand Teton v ameriški zvezni državi Wyoming. Preiskovalci še niso razkrili, kako in kje točno so našli truplo. Nato je izginil še Laundrie. Ta ima zdaj v policijskih krogih oznako "iskana oseba", vendar za zdaj ni osumljen nobenega kaznivega dejanja. Kaj se je torej zgodilo nesrečnemu paru?

Do zdaj vemo sledeče: Gabby in Brian sta bila par že od srednješolskih let, zaročila sta se julija lani. Ob prvi obletnici zaroke sta se iz njenega domačega kraja na Long Islandu v New Yorku odpravila na potovanje. Svoje "življenje v kombiju" sta redno dokumentirala, fotografije in zapise sta objavljala na svojih profilih na Instagramu in YouTubu. Kot poročajo ameriški mediji, sta prvotno načrtovala, da bo njuno potovanje trajalo štiri mesece, a se je Brian 1. septembra vrnil domov na Florido, družina Petito pa je deset dni kasneje prijavila Gabbyjino pogrešanje.