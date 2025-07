'Kačji hibrid' na avstrijskem Štajerskem: prvi primer križanja v Evropi?

Ekipa Štajerskega združenja za plazilce, ki jo vodi strokovnjak Werner Stangl , je odkrila križanca modrasa in navadnega gada. Natančna lokacija najdbe ostaja skrbno varovana zaradi zaščite občutljivega življenjskega prostora teh ogroženih živali.

Do danes so raziskovalci zbrali štiri hibridne osebke, ki se med seboj močno razlikujejo po zunanjih lastnostih. Vse živali imajo na gobcu značilno izboklino – podobno rogu modrasa. Nekatere imajo cikcakast pas kot navadni gad, druge širše vzorce kot modras. Tudi luskasta struktura in barvni kontrasti odražajo elemente obeh starševskih vrst.

Predsednik društva Stangl je pred kratkim sam naletel na izjemen primerek: hrbet je imel črne barve, trebuh pa snežno bel.