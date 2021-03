V kovčku odkrili 185 želvic z Galapaških otokov

Cariniki so med rutinski pregledom na glavnem letališču na Baltri naleteli na neprijetno presenečenje. Kar 185 želvic, zavitih v plastični ovoj, je bilo strpanih v kovček, ki je bil poslan z Galapaških otokov, povzema BBC. V plastiko naj bi jih tihotapci zavili z namenom, da onemogočijo njihovo gibanje, a so cariniki kljub temu postali sumničavi. V kovčku naj bi bili namreč spravljeni spominki. Vsaj tako je zapisalo prevozniško podjetje, ki je kovček tudi poslalo.

Policija je nekaj zaposlenih omenjenega podjetja že poklicala na zaslišanje, aretacij pa v tem primeru še ni bilo.

Prav nelegalna trgovina z divjimi živalmi in trg eksotičnih ter redkih živali predstavlja eno največjih groženj želvam z Galapaških otokov. Vsako od pretihotapljenih želvic bi lahko na črnem trgu prodali za okoli 5000 ameriških dolarjev oziroma dobrih 4200 evrov.

Ekvadorski minister za okolje Marcelo Mata je v izjavi za javnost dejal, da gre za zločin proti naravni dediščini in favni države. Za tihotapljenje živali z Galapaških otokov je sicer predvidena zaporna kazen do treh let zapora, še povzema BBC.

Galapaški otoki, ki ležijo sredi Tihega oceana, približno 1000 kilometrov od obale Ekvadorja, ki mu politično pripadajo, so dom številnim vrstam živali in rastlin, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu. Med najbolj znanimi so prav galapaške želve velikanke.