Obnovili Titovo 'ladjo miru', ki bo odslej služila turistom

Danes so v reško pristanišče z dvema vlačilcema privlekli 87 let staro ladjo Galeb, ki so jo zadnjih šest let restavrirali v ladjedelnici Dalmont v Kraljevici. Ladjo so obnovili do zadnjega vijaka in je videti povsem nova, tako zunaj kot znotraj. V okviru obnove so namreč opravili remont in rekonstrukcijo, poleg tega pa so izvedli tudi notranja restavratorska dela – od obnove stenskih in stropnih oblog do vgradnega pohištva in vrat.

Reški župan Marko Filipović je izrazil zadovoljstvo, da je ladja, ki so jo prenavljali od leta 2019, končno prispela v reško pristanišče, kjer bo zaživela novo življenje.

Kot so sporočili iz reške mestne uprave, trenutno poteka prenova muzejske razstave po projektu oblikovalke Nikoline Jelavić Mitrović. Otvoritev ladje-muzeja pa bo po besedah župana predvidoma maja ali junija. Pričakujejo, da si ga bo vsako leto ogledalo okoli 50.000 obiskovalcev. "Z njo dobivamo nov muzej, ki ga bo upravljal Mestni muzej Reka in bo pripovedoval zgodbo o zanimivi preteklosti ladje," je povedal župan.

Stroški obnove in predelave ladje so stali okoli 12,4 milijona evrov, vključno s stroški mesta Reka za nakup ladje in projektno dokumentacijo, pa so znesli okoli 14 milijonov evrov. Prenovo in preureditev ladje v muzej je financiralo mesto Reka, del denarja pa so črpali iz evropskih sredstev v okviru projekta "Turistična valorizacija reprezentativnih spomenikov industrijske dediščine Reke", poroča Net.hr.

Poleg muzejskega dela bo v ladji tudi gostinski del, in sicer hostel, restavracija in kavarna. Za gostinski del so se mestne oblasti odločile zato, da še povečajo turistično atraktivnost in uporabnost obnovljene ladje. Najemnikov sicer za zdaj še nimajo, a upajo, da bo zdaj, ko je ladja privezana, več zanimanja za najem gostinskega dela.

Muzej bo prikazoval zanimivo zgodovino ladje

Ladja Galeb je bila med leti 1952 in 1980 predsedniška ladja nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita. Ladjo so izdelali leta 1938 v Genovi za prevoz sadja. Med drugo svetovno vojno so jo prevzeli nacisti in jo predelali v vojaško ladjo ter jo uporabljali za polaganje min v Kvarnerju. Leta 1944 je po napadu zavezniških bombnikov končala na dnu Jadrana. Po vojni so jo leta 1948 jugoslovanski delavci izvlekli na gladino, do leta 1980 pa je kot Titova rezidenčna ladja obiskala več kot 40 pristanišč v Evropi, Aziji in Afriki. Na njej je Tito gostil številne državnike, od Winstona Churchilla in kraljice Elizabete II. do zvezdnikov Richarda Burtona, Elizabeth Taylor in Sofie Loren.