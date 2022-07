Gana potrdila prva dva primera smrtonosnega virusa marburg

Po poročanju portala The Guardian so pristojni v Gani na podlagi vzorcev krvi potrdili, da sta dve osebi v južni regiji Ašanti okuženi z virusom marburg. Vzorce so poslali v Inštitut Pasteur v Senegalu, ki je potrdil diagnozo, so sporočili iz Ganske zdravstvene službe (GHS). "To je prvič, da je Gana potrdila virusno bolezen marburg," je povedal vodja GHS Patrick Kuma-Aboagye .

Po besedah The Guardian je marburg skoraj tako smrtonosen kot ebola. Oboleli imajo simptome visoko vročino in notranje ter zunanje krvavitve. "Javnosti svetujemo, naj se izogiba jamam, v katerih živijo kolonije netopirjev, in naj vse mesne izdelke pred uživanjem temeljito prekuha," so po navedbah omenjenega portala svetovale ganske zdravstvene oblasti.

98 oseb, za katere so pristojni ugotovili, da sta imela okužena stike z njimi, je v karanteni, so predstavniki GHS zapisali v izjavi in ob tem zagotovili, da v Gani še niso odkrili nobenih drugih primerov marburga, poroča The Guardian.

WHO razglasila prvi izbruh marburga v Gani

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je po pisanju The Guardiana razglasila prvi izbruh v Gani. "Zdravstveni organi so hitro reagirali in se začeli pripravljati na možen izbruh," je dejala regionalna direktorica WHO za Afriko Matshidiso Moeti. "To je dobro, saj lahko brez takojšnjega in odločnega ukrepanja virus zlahka uide izpod nadzora. WHO je na terenu in podpira zdravstvene oblasti in zdaj, ko je izbruh razglašen, zbiramo več sredstev za ukrepe," je pojasnila.



WHO je ob tem sporočil, da je Gvineja potrdila en sam primer v izbruhu, ki je bil razglašen za konec septembra 2021. Po podatkih organizacije so o prejšnjih izbruhih in občasnih primerih marburga v Afriki poročali v Angoli, Demokratični republiki Kongo, Keniji, Južni Afriki in Ugandi.

Prvič je virus izbruhnil v Nemčiji leta 1967, ko je umrlo sedem ljudi. Leta 2005 je v Angoli zaradi njega umrlo več kot 200 ljudi, kar je po podatkih WHO najsmrtonosnejši izbruh doslej, piše BBC.

Virusna bolezen prizadene obolele nenadoma – dobijo visoko vročino in hude glavobole. Stopnja smrtnosti v potrjenih primerih se je v prejšnjih izbruhih gibala od 24 do 88 odstotkov, odvisno od seva virusa in vodenja primera, navaja WHO.