Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Gangsterski obračun med plesom salse, dva mrtva

Toronto, 12. 07. 2026 13.11 pred 36 minutami 2 min branja 2

Avtor:
T.H.
Prizorišče strelskega obračuna v Torontu

V strelskem obračunu na glasbenem festivalu v Torontu, kjer se je zbralo več tisoč navdušencev nad salso, sta umrla dva človeka, šest je huje ranjenih. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar, po prvih ugotovitvah pa naj bi šlo za spopad med tolpami.

Streli so odjeknili v soboto malo po 20. uri na festivalu, ki slavi latinskoameriško kulturo, hrano in glasbo, poroča kanadska televizija CBC. Gre za enega največjih dogodkov na poletnem koledarju prireditev v Torontu, ki v mestu poteka že 22 let. Po uradnih podatkih se je dogodka letos udeleževalo 13.000 ljudi.

Šest ljudi so na prizorišču našli s strelnimi ranami, dva sta bila razglašena za mrtva.

Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja, po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. "Zdelo se je, da gre za izmenjavo strelov med dvema posameznikoma, ki sta ciljala drug na drugega," je pojasnil policijski načelnik Frank Barredo

Tudi Mike Colle, eden od podžupanov Toronta, je streljanje v pogovoru z novinarji opisal kot "gangstersko nasilje". "Te nasilneže je treba ujeti," je dejal po poročanju CBC.

Kanadski premier Mark Carney je na omrežju X sporočil, da je zgrožen, ob tem se je zahvalil policiji za hitro posredovanje, ki je morda preprečilo še večjo tragedijo.

Eden od udeležencev festivala je opisal, da so najprej mislili, da je ognjemet, šele nato so se zavedli, da je prišlo do streljanja in nastala je panika. Ljudje so se razbežali in skušali najti zavetje v tamkajšnjih lokalih in trgovinah.

toronto streljanje salsa festival kanada

Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari: umrl moški, ranjen otrok

24ur.com V streljanju v Torontu ubitih pet ljudi
24ur.com Na paradi ob dnevu neodvisnosti odjeknili streli, več mrtvih
24ur.com Streli v središču Bruslja, osumljenca na begu
24ur.com Napad pred trgovskim centrom v Skopju: ena oseba umrla, streljali tudi na policiste
24ur.com Slavje se je spremenilo v nočno moro: v napadu umrla ženska, več je ranjenih
24ur.com Sprva pretep s palicami, nato dva uporabila strelno orožje
24ur.com Množično streljanje: ubil osem oseb in pobegnil, strelca našli v Teksasu
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IKOSS
12. 07. 2026 13.48
Kanada ima eno bolj restriktivnih zakonodaj na področju orožja in sorodnih sredstev. In vendar ta ne prepreči tovrstnih incidentov! To pa žal ne odvrne nekaterih, da bi vedno znova zahtevali zaostritev omenjene zakonodaje, kar se bo nedvomno zgodilo tudi tokrat. Zanemarja pa se širše družbene probleme, ki botrujejo prisotnosti nasilja v določenem družbenem okolju.
Odgovori
0 0
Vrtni a
12. 07. 2026 13.29
R.I.P. Pa kaj je z ljudmi?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
zadovoljna
Portal
Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
cekin
Portal
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
moskisvet
Portal
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
dominvrt
Portal
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804