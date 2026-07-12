Gangsterski obračun med plesom salse, dva mrtva

Šest ljudi so na prizorišču našli s strelnimi ranami, dva sta bila razglašena za mrtva.

Streli so odjeknili v soboto malo po 20. uri na festivalu, ki slavi latinskoameriško kulturo, hrano in glasbo, poroča kanadska televizija CBC. Gre za enega največjih dogodkov na poletnem koledarju prireditev v Torontu, ki v mestu poteka že 22 let. Po uradnih podatkih se je dogodka letos udeleževalo 13.000 ljudi.

Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja, po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. "Zdelo se je, da gre za izmenjavo strelov med dvema posameznikoma, ki sta ciljala drug na drugega," je pojasnil policijski načelnik Frank Barredo

Tudi Mike Colle, eden od podžupanov Toronta, je streljanje v pogovoru z novinarji opisal kot "gangstersko nasilje". "Te nasilneže je treba ujeti," je dejal po poročanju CBC.

Kanadski premier Mark Carney je na omrežju X sporočil, da je zgrožen, ob tem se je zahvalil policiji za hitro posredovanje, ki je morda preprečilo še večjo tragedijo.

Eden od udeležencev festivala je opisal, da so najprej mislili, da je ognjemet, šele nato so se zavedli, da je prišlo do streljanja in nastala je panika. Ljudje so se razbežali in skušali najti zavetje v tamkajšnjih lokalih in trgovinah.