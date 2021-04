Posadka podmornice nekaj tednov pred nesrečo pela o slovesu

Kot je za AFP povedal tiskovni predstavnik vojske, je posnetek nastal nekaj tednov pred nesrečo, ko so se mornarji s pesmijo poslovili od odhajajočega poveljnika podmornice.

"Čeprav nisem pripravljen na to, da vas bom pogrešal, nisem pripravljen živeti brez vas. Vse dobro vam želim," mornarji pojejo na posnetku.

Indonezijska vojska je potrdila, da so našli od pretekle srede pogrešano podmornico in da je vseh 53 članov posadke mrtvih. Podmornico so našli razbito na več delov na dnu morja ob obali otoka Bali. V nedeljo zjutraj so prejeli signale z lokacije več kot 800 metrov globoko, za vizualno potrditev pa so uporabili podvodno reševalno vozilo, ki ga je posodil Singapur.

Skoraj 60 metrov dolga in 1300 ton težka podmornica, ki so jo izdelali v Nemčiji, je bila zadnjič v stiku s kopnim v sredo zjutraj. Izginila je med vojaško vajo okoli 95 kilometrov severno od Balija.

Vojska je že v soboto sporočila, da so našli več predmetov v bližini zadnje znane lokacije podmornice, ki bi lahko prihajali z nje. Med drugim so našli steklenico z mazivom za periskop in del torpeda, ti deli pa ne bi ušli iz podmornice, če ta ne bi bila pod velikim pritiskom.

Predsednik Indonezije Joko Widodo je člane posadke označil za 'velike domoljube' in obljubil, da bo država financirala izobraževanje njihovih otrok. V ponedeljek so se sorodniki žrtev zbrali na obali na Baliju in se poklonili posadki.