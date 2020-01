Ganljiv posnetek: rešil kengurujčka, ki je ostal sam med plameni

Vse oči sveta so uprte v požare, ki pustošijo po Avstraliji. Mnogi zvezdniki so z donacijami priskočili na pomoč, na družbenih omrežjih dežujejo besede in geste podpore Avstraliji, ki je zaradi ognjenih zubljev na nogah.

Spletna senzacija pa je postal posnetek zvezde InstagramaSama MCGlona, ki je pred ognjem rešil mladiča kenguruja. MCGlone je s svojo družino pomagal pri gašenju požarov v Novem južnem Walesu.