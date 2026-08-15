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Ganljiv trenutek sredi ognjene apokalipse: gasilec žejni želvi ponudil vodo

Zagreb , 15. 08. 2026 14.09 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.K.
Gasilec daje želvi vodo

Čeprav so okoli njih divjali ognjeni zublji, je izčrpani gasilec našel trenutek, da pomaga živali. Po grozljivih požarih, ki divjajo po Dalmaciji, je med ganljivimi fotografijami s terena izstopala ena, ki je navdušila uporabnike družbenih omrežij.

Medtem ko so se gasilci na Pelješcu več ur borili z velikim požarom, so enega od njih fotografirali, kako želvi iz stekleničke daje vodo. Čeprav je okoli njih divjal boj z ognjem, je izčrpani gasilec našel trenutek, da pomaga živali, ki se je znašla sredi požganega območja, poroča net.hr.

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Fotografijo so objavili gasilci s Korčule, ki sodelujejo pri gašenju velikega požara na Pelješcu. Podobno so ravnali tudi njihovi kolegi gasilci na požarišču Ninski stanovi–Kožino. Dva gasilca sta v petek na tem območju z vodo polivala dve majhni želvi in poskušala pomagati živalma v stiski.

Hrvaško obalo je v četrtek in petek zajelo več požarov. Največji je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do mesta Omiš, pri čemer je v tem letoviškem mestu povzročil ogromno gmotno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Več kot 40 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi jih je osem v smrtni nevarnosti. Pogorelo je okoli 900 hektarjev površin, pa tudi številne hiše in avtomobili.

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V okolici Omiša sicer še gori. Poveljnik gasilcev v Omišu je povedal, da so požar omejili, stanje na terenu pa označil za zadovoljivo. Zaradi vetra po njegovih besedah obstaja nevarnost, da se bo požar znova razširil, a je na terenu veliko gasilcev.

O požarih so v petek poročali tudi s polotoka Pelješac, območja Zadra in Trogirja. Oba manjša požara pri Zadru so do petka zvečer pogasili.

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KOMENTARJI7

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NE-JANŠIZMU
15. 08. 2026 15.50
Bo Marko eno zapel pa bodo vsi srečni....
Odgovori
0 0
nikoli za desne
15. 08. 2026 15.42
ta želvica je imela ogromno ogromno srečo mnoga živa bitja pa ne !
Odgovori
0 0
Quatflow
15. 08. 2026 15.36
Dober človek
Odgovori
0 0
Pinokio
15. 08. 2026 15.16
Saj vemo, da so gasilci dobri ljudje, drugače ne bi bili vedno prvi ko je treba pomagati. Naj se njihove dobrote in učinkovitosti naleze čim več ljudi, najbolj pa tam kjer ne bom omenjal.
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+7
8 1
Ricinus
15. 08. 2026 14.50
Upam, da so tudi hvaležni domačini in turisti gasilcem ponudili kaj hladnega, si predstavljate v tej vročini v polni opremi…
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+10
10 0
proofreader
15. 08. 2026 14.36
Za želvico je požar kar huda stvar.
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+15
15 0
Bananistanec
15. 08. 2026 14.44
Ne le želvici
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+7
7 0
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