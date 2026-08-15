Ganljiv trenutek sredi ognjene apokalipse: gasilec žejni želvi ponudil vodo

Medtem ko so se gasilci na Pelješcu več ur borili z velikim požarom, so enega od njih fotografirali, kako želvi iz stekleničke daje vodo. Čeprav je okoli njih divjal boj z ognjem, je izčrpani gasilec našel trenutek, da pomaga živali, ki se je znašla sredi požganega območja, poroča net.hr.

Fotografijo so objavili gasilci s Korčule, ki sodelujejo pri gašenju velikega požara na Pelješcu. Podobno so ravnali tudi njihovi kolegi gasilci na požarišču Ninski stanovi–Kožino. Dva gasilca sta v petek na tem območju z vodo polivala dve majhni želvi in poskušala pomagati živalma v stiski.

Hrvaško obalo je v četrtek in petek zajelo več požarov. Največji je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do mesta Omiš, pri čemer je v tem letoviškem mestu povzročil ogromno gmotno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Več kot 40 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi jih je osem v smrtni nevarnosti. Pogorelo je okoli 900 hektarjev površin, pa tudi številne hiše in avtomobili.