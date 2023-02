Ganljiv posnetek: sestra med ruševinami 36 ur ščitila mlajšo sestro

Prizor sester, ki sta ujeti pod ruševinami v Siriji, je ganil svet. Starejša sestra je mlajšo zaščitniško objela in jo varovala vseh 36 ur, ko sta čakali na pomoč reševalcev.

Splet je preplavila srce parajoča fotografija mlajše in starejše sestre, ki sta ostali ujeti pod ruševinami uničujočega potresa, ki je prizadel Sirijo. Deklici sta bili zasuti kar 36 ur, potem pa so ju le našli reševalci in ju prenesli na varno, poroča CNN. Sedemletna deklica je med čakanjem na pomoč svoji mlajši sestri ščitila glavo in jo objemala. Starejša deklica nežno boža lase na glavi svoje sestre, medtem ko ležita stisnjeni skupaj. Z drugo roko pa ščiti njen obraz. Nekateri mediji pišejo, da gre za mlajšo sestrico, drugi za bratca, saj je mlajšemu otroku ima Ilaaf, kar je lahko tako moško kot žensko ime, ki pomeni 'zaščita'.

Kot še poroča CNN, sta bila otroka zagozdena med betonskimi ruševinami svojega doma v severni Siriji. Deklica je, ko so se reševalci le prebili do njiju, prosila naj ju rešijo in da bo zanje v zahvalo naredila vse.

Kot smo poročali včeraj, pretresljiva fotografija iz mesta Kahramanmaras blizu epicentra potresa medtem prikazuje očeta, ki za roko drži svojo 15-letno hčer. Ta leži mrtva na postelji, ki je povsem prekrita z ruševinami.