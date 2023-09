Našel ovojnico z denarjem: 'Njene solze sreče so največja nagrada zame'

Kot pripoveduje Halil Smajić , je od prijatelja izvedel, da starejša ženica prodaja avtomobil pokojnega moža. Izvedel je tudi, da ga ženska prodaja zato, ker nujno potrebuje denar, poroča portal Preporod.info. In čeprav avtomobila ni potreboval, je, kot pravi, začutil, da želi gospe pomagati, zato se je odločil, da ga bo kupil. Ostareli ženici, ki živi sama, je ponudil več denarja, kot ga je želela, pripoveduje.

Ker je bil avtomobil star, sta ga z ženo pregledala, da bi videla, kaj vse bo treba popraviti. Ko sta odprla prtljažnik, sta skupaj našla škatlo, pod katero se je skrivala ovojnica. Ko sta jo odprla, je bila ta polna denarja, opisuje. Kot pravi, ni niti za trenutek razmišljal, kaj bo naredil, ampak se je takoj odločil, da bo ženski denar vrnil.

Ker se mu gospa ni javljala, je prijatelja, ki mu je uredil prodajo, prosil, če jo obvesti o najdbi. In, ko je gospa izvedela, da se je denar našel, je bila presrečna. Kot je povedala, sta denar zbirala za zdravljenje moževe bolezni. Ko je umrl, pa je denar izginil in ga ni mogla najti. Kot je še povedal Halil, se je ženska od sreče razjokala: "Njene solze sreče so zame največja nagrada," je končal svojo izpoved.