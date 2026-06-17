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Ganljiva zgodba ponija iz četrtega nadstropja stanovanja v Rovinju

Rovinj, 17. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Elena Šterpin Zupančič
Poni v stanovanju

Kaj počne konj v stanovanju, in to v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe v Rovinju? Spi v dnevni sobi in ponoči nosi plenico, toda ne gre za čudaško muho lastnikov. Ime mu je Mile in ni navaden konj, ampak mali poni, ki ima kljub še ne trem tednom življenja prav posebno in ganljivo zgodbo, ki ga je za nekaj časa povezala tudi s Slovenijo.

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