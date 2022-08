Ganljivi prizori bega pred ognjenimi zublji

K izbruhu in širjenju požarov po vsej državi so prispevali suša, ki traja že mesece, velika vročina, ki jo strokovnjaki pripisujejo podnebnim spremembam, in zelo suh zrak. Tveganje za požare ostaja v več pokrajinah, vključno z Andaluzijo, Aragonijo in Katalonijo, izjemno visoko.

V Evropi letos rekorden obseg gozdnih požarov

Požari so letos v Evropi sicer opustošili že skoraj 660.000 hektarjev površin, kar je rekord v tem delu leta od začetka zbiranja podatkov leta 2006, so sporočili iz evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS). Zaradi letošnjih požarov so bili mnogi Evropejci prisiljeni zapustiti svoje domove, požari pa so uničili veliko število stavb in gozdnih površin v državah EU, med drugim v Avstriji, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Italiji, Portugalski, Španiji, Romuniji in Sloveniji.

"Leto 2022 je že zdaj rekordno, tik pod letom 2017," je dejal koordinator EFFIS Jesus San-Miguel in opozoril, da sezona požarov še traja. Leta 2017 je sicer do 13. avgusta pogorelo 420.913 hektarjev površin, do konca leta pa se je število povečalo na 988.087 hektarjev.

Čeprav se je julija na slovenskem Krasu na tisoče gasilcev skoraj dva tedna trudilo pogasiti največji gozdni požar v novejši slovenski zgodovini, je bila zaradi požarov letos najbolj prizadeta Španija. Tam so ognjeni zublji po podatkih EFFIS, ki temeljijo na satelitskih podatkih službe EU za spremljanje atmosfere Copernicus (CAMS), v letošnjem letu doslej uničili 244.924 hektarjev površin. Sledita Romunija s 150.528 hektarji in Portugalska s 77.292 hektarji površin.