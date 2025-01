Ganljivi prizori: vodnik se ni ganil od ustreljenega policijskga psa

Iz Združenih držav prihaja ganljiva zgodba o pogumnem belgijskem ovčarju, ki je izsledil morilca policista, ta pa je nato ustrelil še njega. Na veterinarsko kliniko so ga prepeljali kar s helikopterjem, kjer je vodnik vso noč prebedel ob svojem ranjenem štirinožnem prijatelju. Iz zveznega šerifovega urada so nato sporočili veselo novico, da se je Rocky izlizal, kmalu pa se vrača tudi v službo.

Četrto navječje mesto v ZDA, Houston v zvezni državi Teksas, je ta teden pretresel umor policista na dolžnosti. Jesus Vargas, namestnik šerifa okrožja Brazoria, je poskušal vročiti nalog za aretacijo zaradi napada s smrtonosnim orožjem, ko je osumljeni Robert Lee Davis streljal nanj. Namestnik teksaškega šerifa, poročen oče treh otrok s 17-letnim delovnim stažem je ranam podlegel, osumljenec pa je pobegnil. Takoj so sprožili obsežno iskalno akcijo, vključili so številne enote organov pregona, policijske helikopterje in službene pse.

Uradni Rockyjev portret. FOTO: U.S. Marshal Service icon-expand

56-letnika je nazadnje v bližnjem zabojniku za smeti izsledil 18-mesečni Rocky, belgijski ovčar oziroma malinois, s tem pa preprečil še večjo tragedijo. Osumljenec je imel namreč še vedno pri sebi strelno orožje, da ga je nemudoma pripravljen znova uporabiti, pa je dokazal z brezobzirnimi streli na ovčarja. Zadel ga je dvakrat, v vrat in nos, preden so policisti vrnili ogenj in strelca ubili.

Rocky na dolžnosti. FOTO: U.S. Marshal Service icon-expand

Ranjega psa je na veterinarsko kliniko prepeljal kar helikopter, čakala ga je takojšnja operacija.

Rockyjeva operacija FOTO: U.S. Marshal Service icon-expand

Njegov vodnik je nato vso noč bdel ob njem, na kliniki so se zvrstili tudi številni policisti, ki so sodelovali v akciji tistega dne, da bi se mu zahvalili za rešena življenja, saj so se zavedali, da bi na operacijski mizi - ali še huje - lahko ležal kdorkoli od njih, če ne bi Rocky prvi odkril strelca.

Njegov vodnik je bil ves čas ob njem FOTO: U.S. Marshal Service icon-expand

Včerajšnje sporočilo za javnost iz zveznega šerifovega urada pa je prineslo dobre novice: "Rocky je že pokonci, hodi, je in pije. Zdaj je spet s svojim vodnikom in pričakujemo, da bo kmalu popolnoma okreval in se vrnil v službo," so sporočili glede mladega štirinožca, za katerim je sicer komaj šest mesecev delovnega staža.

Osebje klinike skupaj z Rockyjem, ki bo popolnoma okreval. FOTO: U.S. Marshal Service icon-expand