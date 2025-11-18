Gasilci dobili le eno prijavo, župan: Obstaja nekaj sumov ...

Ogenj je povsem razdejal znameniti 67-nadstropni Vestnikov nebotičnik, eno od prepoznavnih točk zagrebške panorame. Gašenje še ni končano, gasilci predvidevajo, da se bodo s požarom borili ves dan. Ob tem pa se že začenjajo ugibanja, zakaj je zagorelo. Odgovore bo dala preiskava, iz besed župana Zagreba Tomislava Tomaševića pa lahko sklepamo, da človeški faktor ni povsem izključen. "Obstaja nekaj sumov, vendar bo opravljena preiskava na kraju samem," je dejal, ko je obiskal kraj požara, poroča Net.hr.

Gasilci so prijavo požara dobili kmalu po 23. uri, pri čemer je poveljnik zagrebške javne gasilske službe Siniša Jembrih izpostavil, da je bil klic samo eden. "Zanimivo je, da smo dobili le en klic od občana. Običajno pri velikih požarih vedno prejmemo veliko klicev," je dejal.

Gašenje je bilo izjemno nevarno. "Ko so ekipe začele plezati in gasiti požar v zgornjih nadstropjih, smo videli, da se je ogenj začel pojavljati v spodnjih, celo v pritličju, kar pomeni, da se je širil skozi prezračevanje," je pripovedoval Jembrih.

V sicer bolj ali manj opuščeni stavbi so zgoreli številni pomembni dokumenti, več ministrstev je tam imelo svoje arhive. "Tako od zunaj kot od znotraj se vidi, da je škoda popolna," je dejal Tomašević. "Statiki bodo morali oceniti, ali bo armiranobetonsko konstrukcijo treba porušiti ali bomo šli v obnovo," je dodal.