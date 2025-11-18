Svetli način
Tujina

Gasilci dobili le eno prijavo, župan: Obstaja nekaj sumov ...

Zagreb, 18. 11. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 16 minutami

Kaj je povzročilo ogromen požar, ki je povsem razdejal znamenito Vestnikovo stavbo v Zagrebu, uničil pa naj bi tudi arhive več ministrstev? Preiskava bo stekla, ko bodo delo končali gasilci, ob besedah župana Tomaševića, da "obstaja nekaj sumov", pa se številni sprašujejo, ali je bil ogenj podtaknjen.

Ogenj je povsem razdejal znameniti 67-nadstropni Vestnikov nebotičnik, eno od prepoznavnih točk zagrebške panorame. Gašenje še ni končano, gasilci predvidevajo, da se bodo s požarom borili ves dan. Ob tem pa se že začenjajo ugibanja, zakaj je zagorelo. Odgovore bo dala preiskava, iz besed župana Zagreba Tomislava Tomaševića pa lahko sklepamo, da človeški faktor ni povsem izključen. "Obstaja nekaj sumov, vendar bo opravljena preiskava na kraju samem," je dejal, ko je obiskal kraj požara, poroča Net.hr.

Gasilci so prijavo požara dobili kmalu po 23. uri, pri čemer je poveljnik zagrebške javne gasilske službe Siniša Jembrih izpostavil, da je bil klic samo eden. "Zanimivo je, da smo dobili le en klic od občana. Običajno pri velikih požarih vedno prejmemo veliko klicev," je dejal. 

Gašenje je bilo izjemno nevarno. "Ko so ekipe začele plezati in gasiti požar v zgornjih nadstropjih, smo videli, da se je ogenj začel pojavljati v spodnjih, celo v pritličju, kar pomeni, da se je širil skozi prezračevanje," je pripovedoval Jembrih. 

V sicer bolj ali manj opuščeni stavbi so zgoreli številni pomembni dokumenti, več ministrstev je tam imelo svoje arhive. "Tako od zunaj kot od znotraj se vidi, da je škoda popolna," je dejal Tomašević. "Statiki bodo morali oceniti, ali bo armiranobetonsko konstrukcijo treba porušiti ali bomo šli v obnovo," je dodal. 

Na 16. nadstropju deloval radio Laganini FM

V stavbi, ki je bila nekoč sinonim za hrvaško novinarstvo, je ostal samo en medij. V prostorih na 16. nadstropju je deloval radio Laganini FM. Uradnih informacij o škodi še nimajo, niti tega ne vedo, ali je ogenj uničil vso opremo ali pa je vsaj delu prizanesel. 

Namestnik predsednika uprave Igor Horvat ni optimističen. "Trenutno, če sem iskren, nimamo niti uradnih informacij o tem, ali so bili naši prostori prizadeti ali ne. Slike kažejo, da je zgorela celotna stavba. Poskušamo najti tehnično rešitev za nadaljevanje oddajanja, vendar v tem trenutku ne vem, kaj točno in kako," je povedal za Net.hr.

Dodal je, da bodo gasilci najverjetneje še več dni opravljali požarno stražo in da vstop v stavbo v tem času ne bo mogoč. Ob tem se sprašuje, ali bodo sploh še kdaj lahko vstopili v prostore na 16. nadstropju. 

