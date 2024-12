Na božični večer iz snežnega meteža in v hudem vetru iz vozil reševali potnike

Na kraj se je odpravilo več skupin gasilcev, ki pa do vseh vozil niso mogli priti s svojimi vozili, zato so se po hudem mrazu in vetru do njih prebili peš. 11 oseb, od tega pet otrok, so namestili v domove dobrih ljudi, še 35 ljudi pa so jih peš pospremili do naselja Bjelopolje.

Kljub močnemu sneženju so cesto očistili do naselja Korenice, kjer so bili prebivalci dlje časa tudi brez elektrike. "Božič smo pričakali v snegu, premraženi, vendar veseli, da smo lahko za vse poskrbeli," so gasilci gasilske enote Plitvička jezera zapisali na Facebooku.