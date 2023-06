Gasilci iskali šakala v babičini sobi, našli lisico

20 minut čez osmo uro zvečer so petrinjski gasilci dobili obvestilo z naslova Hrastovica 10a: "Šakal prišel v hišo. Babica je zaprla vrata in boji se vstopiti." Odhiteli so na kraj dogodka, tam pa se je izkazalo, da pravzaprav ne gre za šakala, ampak za lisico. Na Facebooku so objavili fotografijo iz spalnice, ki prikazuje gasilca na postelji, na tleh pa leži lisica in se stiska k steni.