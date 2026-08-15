Gasilci, ki so se borili v ognju: popokane kapilare, okoli njih pa eksplozije

Brez razmišljanja s ciljem ustaviti požar. Okoli 300 gasilcev na območju Omiša je dalo vse od sebe za druge. Zapustili so svoje družine in domove, da bi pomagali zaščititi ljudi, ki jih sploh ne poznajo. Mnogi med njimi so prostovoljci, poroča Net.hr. Dan potem pa prizori opustošenja in izčrpanih gasilcev.

"Borili smo se za vsako hišo. Za vsak hotel, za vsako podjetje. Za vse smo se poskušali boriti. Požar je bil tako močan, da smo morali braniti vsako hišo, braniti vsako življenje. Upam, da smo glede na naše zmožnosti to pripeljali do konca," je povedal Višeslav Pešić, poveljnik DVD Omiš.

Zaradi dima z rdečimi očmi je pred novinarje stopil poveljnik JVP Split Ivan Kovačević, ki je priznal, da so mu popokale kapilare: "Veliko je bilo eksplozij, vsega. Našemu gasilcu je počil bobnič, 50–60 nas je bilo na izpiranju oči."

Kot je dodal: "Nimam vam veliko povedati, težko mi je. Ko vse to vidim, mi gre na jok. Vso noč delaš in ko zjutraj vse sešteješ, se ti zdi, da si opravil odlično delo in naredil vse, kar je bilo mogoče, potem pa vidimo toliko uničenih hiš, avtomobilov in vsega drugega ... Vse to nas skupaj boli," je dejal Kovačević.