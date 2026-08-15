Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Gasilci, ki so se borili v ognju: popokane kapilare, okoli njih pa eksplozije

Zagreb , 15. 08. 2026 10.45 pred 27 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Stanje v Omišu po požaru

Vso noč v ognju in dimu, brez predaha. Iz oči v oči z nevarnostjo. Gasilci so se herojsko spopadali z ognjenimi zublji, ki so goltali Omiš. Nekateri so se pri obrambi hiš in reševanju življenj poškodovali. Vsi pravijo, da se s tako obsežnim požarom še nikoli niso spopadali, vendar niso odnehali.

Brez razmišljanja s ciljem ustaviti požar. Okoli 300 gasilcev na območju Omiša je dalo vse od sebe za druge. Zapustili so svoje družine in domove, da bi pomagali zaščititi ljudi, ki jih sploh ne poznajo. Mnogi med njimi so prostovoljci, poroča Net.hr. Dan potem pa prizori opustošenja in izčrpanih gasilcev.

"Borili smo se za vsako hišo. Za vsak hotel, za vsako podjetje. Za vse smo se poskušali boriti. Požar je bil tako močan, da smo morali braniti vsako hišo, braniti vsako življenje. Upam, da smo glede na naše zmožnosti to pripeljali do konca," je povedal Višeslav Pešić, poveljnik DVD Omiš.

Zaradi dima z rdečimi očmi je pred novinarje stopil poveljnik JVP Split Ivan Kovačević, ki je priznal, da so mu popokale kapilare: "Veliko je bilo eksplozij, vsega. Našemu gasilcu je počil bobnič, 50–60 nas je bilo na izpiranju oči."

Kot je dodal: "Nimam vam veliko povedati, težko mi je. Ko vse to vidim, mi gre na jok. Vso noč delaš in ko zjutraj vse sešteješ, se ti zdi, da si opravil odlično delo in naredil vse, kar je bilo mogoče, potem pa vidimo toliko uničenih hiš, avtomobilov in vsega drugega ... Vse to nas skupaj boli," je dejal Kovačević.

gasilci hrvaška

Bežala pred požarom in izginila: je truplo Draganino?

24ur.com Pogorišča na Krasu še vedno tlijo
24ur.com Ognjeni zublji opustošili Omiš: pogoreli domovi, avtomobili, gasilci izčrpani ...
24ur.com Lovska koča in spomenik zahvaljujoč gasilcem ostala nedotaknjena
24ur.com Ujeti v ognjenem 'infernu': edini izhod je bil zaklenjen, ljudje skakali skozi okna
24ur.com V boj s požarom pri Splitu tudi domačini, ponoči poškodovan gasilec
24ur.com Stanovanja ob pogorelem Majdičevem mlinu skoraj nedotaknjena: Imeli smo srečo!
24ur.com Požar skozi oči naših fotografov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
15. 08. 2026 11.58
300 gasilcev, to ni nič glede na to kar poročate . A tam imajo tudi vojsko samo za okras...
Odgovori
0 0
travc
15. 08. 2026 11.52
Kaj bi bilo brez gasilcev?NIČ.
Odgovori
+2
2 0
marakeech
15. 08. 2026 11.41
Vsem gasilcem po vsem svetu samo kapo dol.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Najpomembnejša vloga njenega življenja: Salma Hayek je postala babica
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
zadovoljna
Portal
Imate močnejša stegna? Te poletne hlače in krila so ustvarjena za vas
Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi
Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi
Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
vizita
Portal
Bolečina, ki se iz križa širi po nogi: to so značilni znaki išiasa
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
cekin
Portal
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
moskisvet
Portal
Cristiano Ronaldo pokazal svoje igrače: v garaži ima skoraj 26 milijonov evrov
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
okusno
Portal
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
voyo
Portal
Kečap Džezve i Mare
Notting Hill
Notting Hill
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Spuži na suhem
Spuži na suhem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897