Gasilci komaj ušli ognjenim zubljem

V javnost je prišel posnetek avstralskih gasilcev, ki so 4. januarja letos za las ušli ognjenim zubljem. Na posnetku je videti, kako hitro se požar širi. Le 23 sekund po tem, ko so gasilci zapustili prizorišče, je območje že zajel ogenj, v manj kot treh minutah pa je zajel celotno območje.

Rdeči petelin se na najmanjši celini na svetu sicer še vedno širi, tudi zaradi visokih temperatur. Avstralska zvezna država Novi Južni Wales je sporočila, da bo začela neodvisno preiskavo trenutnih požarnih žarišč in obljubila, da bo"obrnila vsak kamen". V šestmesečni preiskavi bodo preučili vzroke požarov, pa tudi, kako se je država nanje pripravila in odzvala. Državna premierka Gladys Berejiklian je dejala, da bo preiskava pokazala, kako so k nastanku požarov prispevale podnebne spremembe, človeška dejavnost in drugi dejavniki, poroča BBC.

Samo v Novem Južnem Walesu je v požarih umrlo 25 ljudi, poškodovanih pa je bilo na tisoče domov. Berejiklianova upa, da bo preiskava državi omogočila, "da se nekaj nauči iz teh katastrofalnih razmer, s katerimi se sooča, ter pridobljeno znanje uporabi v prihodnosti". Pojasnila je še, da je država Novi Južni Wales neverjetno ponosna na prizadevanja celotnega osebja in prostovoljcev služb za nujne primere, "a obseg teh požarov je brez primere in pregledati je treba vsak kamen".

Preiskava, ki jo bosta vodila nekdanji namestnik komisarja policije Dave Owens in nekdanja glavna znanstvena profesorica Mary O'Kane, naj bi se začela v prihodnjih dneh. Podnebne spremembe so v preiskavo vključili sredi razprave o tem vprašanju v Avstraliji, ko so kritiki obtožili premierja Scotta Morrisona neaktivnosti. Avstralija je namreč eden največjih onesnaževalcev na prebivalca, predvsem zato, ker je še vedno močno odvisna od premoga. Premier Morrison pa vztraja, da se Avstralija spoprijema z izzivom "bolje kot večina držav"in izpolnjuje mednarodne cilje. Čeprav podnebne spremembe niso neposreden vzrok za požare, pa znanstveniki že dolgo opozarjajo, da bolj vroče in sušno podnebje prispeva k pogostejšim in intenzivnejšim požarom v Avstraliji.