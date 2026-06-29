Gasilci na pomoč nosečnici in otroku: besede triletnika so se jih še posebej dotaknile

V hrvaškem naselju Donja Velešnja v Siško-moslavški županiji se je včeraj okoli 18.45 zgodila prometna nesreča. V avtomobilu, ki je zgrmel v potok in se prevrnil na streho, je bila družina z dvema otrokoma, noseča mama in otrok sta bila poškodovana.

Poleg policije in reševalcev je na kraj odhitelo tudi sedem gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatska Kostajnica, poroča net.hr. Do prihoda intervencijskih ekip so jim na pomoč priskočili mimoidoči.

Kot so na družbenem omrežju Facebook zapisali gasilci, je vozilo končalo na strehi. "Mimoidoči v paniki, reševalci opravljajo svoje delo, mi pa hitimo, da bi pomagali izvleči nosečnico," so opisali včerajšnjo intervencijo. Preverili so tudi, ali v avtomobili ni nikogar drugega.

Posebej pa jih je presenetil odziv malčka, ki jo je na srečo odnesel brez poškodb. Da bi triletnika po travmatični izkušnji potolažili, so ga vprašali, ali bi se – ko si bo njegov bratec opomogel – želel peljati z gasilskim vozilom. "Oči so se mu v trenutku zasvetile. 'Ja, ja, komaj čakam.' Nato se je razžalostil in skozi solze dejal, da mora oče zdaj kupiti nov avto," so včerajšnje dogajanje opisali gasilci. "Triletnik. Dovolj majhen, da je bil gasilski avto zanj še vedno čudež. Dovolj velik, da je v tistem trenutku spoznal, da se je zgodilo nekaj resnega," pripovedujejo gasilci.