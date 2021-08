Gasilci na požarišču posneli zračni vrtinec, zatočišče poiskali v avtomobilih

Pogumni drniški gasilci se na terenu niso spopadli le z ognjenimi zublji, temveč tudi zračnim vrtincem. Ta se je po besedah gasilcev pojavil iznenada in se namenil naravnost proti njim. "Vse se je zgodilo v trenutku. Kakor se je tromba pojavila, je tudi izginila," so za 24 sata dejali gasilci.

Povedali so, da so se že večkrat srečali s podobnimi vrtinci, vendar pa še nikoli niso naleteli na tako velikega. Videoposnetek te zračne pijavke so objavili tudi na družbenem omrežju.

Takšne trombe so lahko tudi nevarne. "V minuti ali dveh je tromba zažgala dodatnih 3,4 hektarja površine. Pred njo smo se skrili v vozila," so dejali.

Gre za požar na območju Bogatića, ki je izbruhnil včeraj okoli poldneva, gasilci pa so ga lokalizirali danes okoli 6. ure zjutraj. 30 gasilcem so ga pomagale pogasiti tudi letalske sile.