Gasilci na Tenerifu uspešno zavarovali domove pred ognjenimi zublji

Po besedah predsednika regionalne vlade Kanarskih otokov Fernanda Clavija so pričakovali težko noč, vendar so se zadeve nato odvijale bolje od pričakovanj, saj je gasilcem uspelo preprečiti, da bi plameni zajeli domove na največjem izmed Kanarskih otokov. Pred tem so o napredku poročali v petek, ko se je požar zaradi ugodnih vremenskih razmer širil nekoliko počasneje.

Požar je na goratem severovzhodu otoka izbruhnil v torek in hitro prerasel v enega najhujših na Kanarskih otokih v zadnjih 40 letih. Do zdaj je uničil okoli 8400 hektarjev oziroma nekaj več kot štiri odstotke celotne površine otoka.

Doslej so evakuirali 12.279 ljudi, požar pa je prizadel skupno enajst krajev. Oblasti opozarjajo na učinke, ki jih ima dim na kakovost zraka na območju. Več kot 300 gasilcem, ki jim delo otežujejo veter, težko dostopen teren in visoke temperature, naj bi danes na pomoč priskočilo še 20 letalskih in dve koordinacijski enoti.

Za ponedeljek je obisk na otoku napovedal španski premier Pedro Sanchez. Turistična potovanja na Tenerife za zdaj niso bila motena. Vzrok požara medtem še vedno ni znan, preiskava pa poteka.

Letos so sicer v Španiji doslej zabeležili 340 gozdnih požarov, ki so skupno uničili skoraj 76.000 hektarjev površin, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS).