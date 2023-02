Britanski gasilci naj bi slikali ženska trupla in razpravljali o spodnjem perilu

Gasilci gasilske postaje Dorset in Wiltshire v Veliki Britaniji naj bi med intervencijami v prometnih nesrečah v objektiv svojih telefonov zajemali predvsem intimne predele ženskih teles, nato pa prek aplikacije WhatsApp razpravljali o njihovem spodnjem perilu, ugotavlja britanska policija. Opazke naj bi bile prisotne tudi na samem kraju nesreč. Kot je poročala britanska televizija ITV News, naj bi bila večina komentarjev ponižujoča.

Kolegica omenjene skupine gasilcev je v intervjuju za televizijo dejala, da naj bi posedovali več fotografij nesreč, na katerih so trupla, materialna škoda in kočljive fotografije umrlih, predvsem žensk. "Posredovanje pri nesreči s smrtnim izidom bi te moralo pretresti, ne pa v tebi vzbuditi želje po fotografiranju - in to le iz tega vzroka, da se kasneje iz umrlega norčuješ. Gre za družinske člane in ljubljene osebe," je bila ogorčena nad gasilci.

Nadaljevala je, da se ji delo ob takih ljudeh upira, saj da službe ne opravljajo iz pravih vzrokov. Položaj gasilca naj bi tako zavzeli le zaradi želje po moči in nadzoru.

'Nujne službe bi morale nuditi varen prostor'

Direktor gasilski-reševalne postaje Dorset in Wiltshire Ben Ansell pravi, da pri preiskavi dogodka sodelujejo z regionalno policijsko postajo, a da bodo tudi znotraj organizacije sprožili preiskavo dogajanja, povzema SkyNews. Na postaji bodo tako organizirali zasebno zaslišanje, na katerem bodo lahko vse ženske kolegice spregovorile o njihovih izkušnjah med intervencijami.

"Izpostavljena težava je zelo zaskrbljujoča, navedbe pa obravnavamo zelo resno," je tudi povedal Ansell, saj da od zaposlenih pričakujejo delovanje v skladu s splošno sprejeto moralo, pa tudi poklicno etiko. Zaključil je, da bi morale nujne službe nuditi varen prostor, za kar se bo tudi zavzel. Vse Britance, ki bi o navedbah karkoli vedeli, je zato pozval, naj to čimprej sporočijo policiji.