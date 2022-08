Gasilci o prizorih v 'avtobusu groze': Potniki so bili šokirani, mi pa še bolj

Poveljnik PGD Breznički Hum Ivan Ivančan je za Jutarnji list spregovoril o prizorih s terena. "Bilo je grozno. Kot da bi gledal grozljivko. Klic smo dobili okoli 5.50. Izvlekli smo mrtve, bilo jih je več kot 10," je dejal. Kot je pojasnil, je avtobus zletel v jarek, celotni prednji del pa je bil popolnoma uničen. Po besedah Ivančana je izgledalo, kot da je trčil v zid.

"Eden od voznikov je zletel skozi vetrobransko steklo, drugi pa je bil v avtobusu. Česa takega še nisem doživel, pa sem gasilec že 60 let."

Med prvimi, ki so prišli do avtobusa groze, je bil tudi Stjepan Jakopčić, predsednik PGD Breznički Hum. Kot je povedal za 24sata.hr, so potniki stokali in jokali, bili so šokirani, gasilci pa še bolj. Potniki so bili pod sedeži, nekateri niso kazali znakov življenja, pripoveduje.

Po prejemu klica je na teren odšlo 11 gasilcev. Ko so prispeli na kraj, so bili tam že reševalci in policija. "Bilo je katastrofalno. Prizor, ki ga ni mogoče videti vsak dan," pravi Jakopčić.