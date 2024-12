Gasilci objavili nove posnetke reševanja ljudi iz snežnega meteža

"Ta božič si bomo zapomnili za vedno!" pravijo gasilci prostovoljnega društva Plitvička jezera, ki so na Sveti večer priskočili na pomoč svojim kolegom pri reševanju obtičanih vozil in ljudi v njih. Kot je razvidno s posnetkov, v temi, hudem snežnem metežu in glasnem zavijanju vetra niso videli niti metra pred seboj. "Ni besed, s katerimi bi opisal občutek, ko v takem vremenu nosiš triletnega otroka," je povedal poveljnik, ki je reševanje v tako zahtevnih pogojih označil za situacijo brez primere.

Poročali smo že o hrabrih gasilcih, ki so pri naselju Tuk Bjelopoljski v občini Plitvička jezera iz snežnega meteža reševali 48 ljudi, ki so obtičali v svojih vozilih.

Na pomoč jim je priskočila tudi prostovoljna enota, ki se je na kraj dogodka odpravila z devetimi gasilci in gasilskim vozilom, a zaradi velikih snežnih zametov ni uspela priti do kraja intervencije, zato je vozilo zapustila in nekaj kilometrov nadaljevala peš. "Hiteli smo, da bi čim hitreje prišli do vozil in ljudi v njih. Ob prihodu na kraj pa smo imeli kaj videti – okoli 30 vozil, nekatera je sneg že tako zamedel, da smo jih komaj opazili," je povedal poveljnik Andrija Mesić.

S kolegi iz gasilske brigade so se takoj organizirali, razporedili in začeli pregledovati vozila. "Ljudi smo spraševali, ali so kje otroci. Po nekaj minutah iskanja smo naleteli na družino s tremi majhnimi otroki, od katerih je bil eden star komaj tri leta. Potem smo naleteli na drugo vozilo in družino z dvema punčkama, ki sta bili vidno prestrašeni. Njihovi starši so bili pripravljeni, da jih odnesejo ven in spravijo na toplo, če bi obstajala možnost za to," se spominja.

Na srečo so v bližini zagledali hišo, potrkali na vrata in družino vprašali, ali lahko sprejme tri majhne otroke in njihove starše. Odgovorili so, da ni težav in naj jih takoj pripeljejo. "Vrnili smo se se do vozil, vzeli otroke in jih odpeljali v topel dom. Ni besed, s katerimi bi opisal občutek, ko v takem vremenu nosiš triletnega otroka, groza! Ampak vse nam je uspelo namestiti v topli hiši. Po enakem postopku smo na varno in toplo prenesli tudi dve deklici."

Čez nekaj časa so prejeli obvestilo, da se trije policijski kombiji peljejo proti restavraciji Fortuna v Bjelopolju in naj vse ljudi varno pospremijo do tja, kar so tudi storili.

"Ob tem se moramo zahvaliti vsem ljudem, ki so poslušali naša navodila in v tej situaciji ostali mirni. Največja zahvala gre družini Jurić iz Bjelopoljskega tuka, ki je takoj privolila, da otroke pripeljemo k njim. Prav tako se zahvaljujemo družini Franković, da je v svoj topel dom sprejela še eno družino z otroki. Družinama iz srca hvala za izkazano človečnost v tako zahtevnih trenutkih – zaslužite si vse pohvale!! Verjemite, bili so tudi taki, ki ljudi niso hoteli sprejeti!!" je še dejal Mesić. Zahvalil se je tudi cestnim delavcem, ki so se poskušali prebiti s plugi in počistiti cesto, da bi bila prevozna, a zaradi neurja preprosto ni šlo. "Gasilci DVD Plitvička jezera in gasilci JVP Plitvička jezera so božič preživeli na cesti, v nepopisnih razmerah in brez svojih najbližjih, a so pomagali ljudem, ki so se znašli v situaciji, kakršne še ni bilo," je zaključil. Gasilci so na svoji Facebookovi strani objavili tudi več posnetkov, da si ljudje lahko ogledajo, v kakšnih razmerah so reševali življenja.