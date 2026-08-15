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Gasilci objavili pretresljive prizore iz središča požara v Omišu

Omiš, 15. 08. 2026 15.37 pred 3 urami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Gasilci na terenu v Omišu

Prostovoljno gasilsko društvo Trogir je objavilo posnetek spopadanja s katastrofalnim požarom, ki se je z območja Lokve Rogoznice razširil v Omiš in okoliške kraje. Iz prve roke lahko vidimo, kako gasilci na zahtevnem terenu poskušajo obvladati plamene, ki so zajeli okoliške hiše.

Telesna kamera prikazuje gasilce sredi zahtevnega posredovanja. Z gasilskimi cevmi se približujejo ognjenim zubljem in gasijo požar, ki je zajel območje v neposredni bližini hiš. Pogumni akciji lahko sledimo od prihoda na ogroženo območje do neposrednega spopadanja z ognjem.

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Gasilci PGD Trogir so skupaj s številnimi kolegi vložili izjemne napore, da bi zaščitili ljudi in premoženje. Žal je bil ogenj na nekaterih območjih kljub njihovemu prizadevanju premočan.

Na požarišču je pred ognjem domove branilo več kot 150 gasilcev, intervencijo pa je dodatno oteževal močan veter, poroča hrvaški portal Index. V požaru je pogorelo okoli 900 hektarjev, ena oseba je umrla, osem se jih bori za življenje. Poškodovanih ali uničenih je bilo tudi več objektov, poškodovanih pa je bilo več deset ljudi.

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KOMENTARJI1

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zasvobodo22
15. 08. 2026 18.15
ceprav v sloveniji air tractori delo opravljajo super jansisticni zablojenci kar ne nehajo pluvat po njih dodim od nagravzno dragega spartana ni ne duha ne sluha dela samo skodo
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