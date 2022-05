Gasilci omejili požar, uspelo jim je rešiti del upravne zgradbe

Vzrok za požar še ni znan, gasilcem pa je uspelo ogenj lokalizirati, po poročanju nekaterih medijev, jim je tudi uspelo rešiti del upravne zgradbe. A gasilce čaka še težko delo, saj gori izredno vnetljiv material, kar jim povzroča težave. Tiskovni predstavnik Unsko-sanskega kantona Adnan Beganović je povedal, da podrobnosti o izvoru in vzroku požara še nimajo. "Zjutraj smo prejeli prijavo in na območje poslali policijske patrulje. Ali je kaj poškodovanih, še ni znano; to bomo vedeli, ko bomo ustavili ogenj in opravili preiskavo," je pojasnil. Iz vseh delov Bihaća je bilo videti gost črn dim, ki se je valil po zraku.

Po poročanju medijev so pristojni začeli tudi evakuacijo prebivalcev, saj naj bi bile v tovarni plinske inštalacije. Uslužbenci podjetja, ki so bili v času požara dežurni, pa so potrdili, da se je vsem uspelo rešiti, torej da ni človeških žrtev. "Približno deset nas je bilo v izmeni in uspelo nam je pravočasno zapustiti proizvodno halo. Požar je izbruhnil v zgolj minuti, tako da nismo imeli časa za reševanje stvari. Ne morem opisati, kako se počutim, ker sem tukaj preživel 15 let svojega življenja. Tu sem že od samega začetka, od ustanovitve podjetja. Polovica mojega življenja je tukaj in izginja v plamenih," je povedal eden od zaposlenih v Austrothermu.

Austrotherm je avstrijsko podjetje, specialist za visokokakovostno in inovativno toplotno in zvočno izolacijo v srednji in vzhodni Evropi. Od leta 2007 je zastopan v Bosni in Hercegovini, aprila 2008 pa je začela delovati tovarna v Bihaću. To bihaćko podjetje sicer zaposluje več kot 50 delavcev in je bilo doslej izjemno uspešno tako na domačem kot tujem trgu.