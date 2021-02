Hišni ljubljenčki se izgubljajo povsod po svetu in večina se verjetno srečno vrne domov. A maček Sašo je izginil, nihče ni vedel, kje se potepa, lastnika pa je že resno zaskrbelo. Potem sta zaslišala mijavkanje in ugotovila, da se je zagozdil v sprednjem delu avtomobila, blizu motorja. Nista ga mogla rešiti, zato so morali v večurnem reševanju posredovati gasilci.

