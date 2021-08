Deček Niko bodril svoje heroje gasilce

To naklonjenost gasilcem je še posebej izrazil deček po imenu Niko. Niko je kljub peklenskim temperaturam navdušeno mahal vsakemu intervencijskemu vozilu, ki je mimo njegove hiše hitel na pomoč v naselje Brusje. Sedel je na stolu in ob vsakem vozilu vstal in pozdravljal pogumne može. Gasilci, ki so bili osredotočeni na intervencijo, dečka sprva niso opazili, so mu pa na njihovi Facebookovi strani DVD Hvar pozdrave vrnili. Če bodo upoštevali komentarje pod objavo, se bo imel bodoči gasilec možnost vsaj fotografirati v gasilskem vozilu, če že ne peljati en krog.