Osiješki gasilci še vedno na delu: 'Veliko še gori, dim se širi proti mestu'

Gasilci se v okolici Osijeka še vedno borijo s požarom. Težave predstavlja tudi neugoden veter, ki dim obrača proti mestu. Številne osnovne in srednje šole so ostale zaprte. Enega od gasilcev, ki je bil poškodovan in se bori za življenje, bodo morali prepeljati v Zagreb.

Obsežen požar, ki je v tovarni za reciklažo PET-plastike Drava International v Osijeku izbruhnil včeraj malo po polnoči, so gasilci do večera uspeli lokalizirati. "Požar v prostorih družbe za predelavo in skladiščenje plastike Drava Internacional je pod nadzorom," poroča hrvaška gasilska zveza. Čeprav je požar pod nadzorom, pa imajo gasilci še vedno polne roke dela. Na prizorišču so dežurali vso noč, kot so povedali v četrtek zjutraj, pa je v plamenih še vedno velik del območja, poroča Dnevnik.hr.

icon-expand FOTO: Hrvaška gasilska zveza (Hrvatska vatrogasna zajednica) icon-chevron-left icon-chevron-right

Včeraj je čez dan gorelo nekaj tisoč kvadratnih metrov na prostem uskladiščene plastike. Pri gašenju so sodelovale poklicne in prostovoljne gasilske enote. Angažiranih je bilo skoraj 200 gasilcev s 100 vozili iz 44 različnih enot in robotom ter vse interventne službe.

Poveljnik osijeških gasilcev Goran Ivković je v četrtek zjutraj povedal, da "veliko stvari še vedno gori". "Smer vetra pa je za mesto Osijek trenutno neugodna, saj se dim širi proti Osijeku. Glede na to, da imamo gradbene stroje, bomo danes poskušali pokriti požarišče z zemljo, če bo to seveda dopuščala temperatura. Noč je minila mirno in vse je v redu, gasilci pa so ves čas gasili obrobna območja," je povedal za Glas Slavonije. Pojasnil je še, da so pogorišče polili z vodo in tako nekoliko zmanjšali intenzivnost gorenja, a da gre vendarle za močan požar, zaradi česar ne morejo prodreti v globino požara. "Gašenje bo trajalo več dni," je sklenil.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell icon-chevron-left icon-chevron-right

Zaradi požara so danes zaprte osnovne šole v Antunovcu, Ernestinovu in Laslovu ter podružne šole v Ivanovcu, Šodolovcih, zaprta pa je tudi srednja kmetijska in veterinarska šola v Osijeku, poroča Dnevnik.hr. Mobilna ekipa Zavoda za javno zdravje dr. Andrija Štampar iz Zagreba je opravila meritve kakovosti zraka. Rezultati na Brijestu in Trgu Ante Starčevića, ki so jih opravili v sredo zvečer, kažejo, da zrak ni onesnažen. Vendar pa so to območja, ki jih dim ni prizadel.

Poškodovani trije gasilci, enega bodo morali odpeljati v Zagreb Kot smo že poročali, so se med gašenjem poškodovali trije gasilci, eden težje. Ta je med gašenjem požara padel v jašek z vročo plastiko, s hudimi opeklinami in poškodbami so ga prepeljali v osiješko bolnišnico. Včeraj je bilo njegovo stanje stabilno, vendar pa je bil na intenzivni enoti, na respiratorju, saj ima opekline visoke stopnje na več kot 50 odstotkih telesne površine. Predvidoma danes ga bodo na nadaljnje zdravljenje premestili v bolnišnico v Zagreb.

Je bil požar podtaknjen? Glede na najnovejše podatke hrvaških medijev vzrok požara še vedno ni znan. Pristojni v podjetju medtem sumijo, da za izbruhom požara tiči "zunanji vpliv". Lastnik Drave International Zvonko Bede meni, da je bil požar podtaknjen. "Samo od sebe se ni moglo vžgati. Kako ni zagorelo, ko je bilo zunaj 50 stopinj, nocoj, ko je bilo 10 stopinj, pa je zagorelo?" se sprašuje.

