Na Kreti evakuirali okoli 8000 ljudi, v Španiji 12 vasi

Na grškem območju Retimna so ponoči evakuirali okoli 8.000 ljudi, saj sunki vetra dosegajo hitrost do 125 kilometrov na uro, poroča BBC. Do evakuacij je prišlo dan po tem, ko sta v sredo na Kreti umrla dva gasilca, ki sta ostala ujeta v bližini kraja Krya Vrysi. Tretji gasilec je istega dne umrl v bližini pristaniškega mesta Gythio na polotoku Peloponez.
Grčija je ena od številnih evropskih držav, ki se zaradi izjemno visokih temperatur spopadajo z uničujočimi gozdnimi požari in sušo. Meteorologi opozarjajo, da se bodo razmere, ugodne za širjenje požarov, ta teden razširile proti osrednji Evropi.
V Franciji se evakuirani vračajo domov
V Franciji pa so oblasti dale dovoljenje za vrnitev domov evakuiranih prebivalcev iz devetih krajev. Skupno je bilo od prejšnjega tedna zaradi požara prisiljenih zapustiti svoje domove več kot 220.000 ljudi, poroča AP News.
Regionalne oblasti so medtem opozorile, da morajo prebivalci, ki se vračajo domov, imeti vključene mobilne telefone, da bodo lahko prejemali morebitna opozorila o novi evakuaciji, ter naj hkrati imajo pripravljene najnujnejše stvari za primer, če bi morali znova zapustiti svoje domove. Francoski gasilci medtem na terenu zmagujejo v bitki z ognjem.
V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi
V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Ta je v 24 urah uničil 11.000 hektarjev površin. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti so danes sporočile, da so razmere tam stabilizirale, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Nov požar je izbruhnil v narodnem parku Arribes del Duero ob meji s Portugalsko. Zaradi njega so evakuirali prebivalce 12 vasi, medtem ko so oblasti prebivalce dveh bližnjih vasi pozvale, naj ostanejo doma.
Po poročanju španskih medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, so s požarno ogroženega območja evakuirali okoli 950 ljudi. Agencija AFP medtem ob sklicevanju na reševalne službe navaja število 800, plameni pa so po navedbah lokalnih oblasti v 24 urah uničili 11.000 hektarjev površin.
Na območju v okolici vasi Fermoselle je zaprtih več cest, v bližini sta aktivna še dva druga manjša požara. Ogenj je v evakuacijo prisilil tudi okrog 300 ljudi v okolici vasi San Cipriano v regiji Leon na severu države.
Španija se trenutno spopada z desetimi požari različnih intenzivnosti, je v sredo dejal predsednik vlade Pedro Sanchez. Prebivalce je pozval, naj ravnajo previdno, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala. Ta bo glede na napovedi španske meteorološke agencije Aemet trajal najmanj do nedelje.
Sanchez je ob tem danes povedal, da so španske oblasti preklicale izredne razmere, ki so bile v veljavi zaradi požarov zahodno od Madrida, potem ko so se razmere tam nekoliko izboljšale.
Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove.
Kot so danes sporočile lokalne oblasti, so se požari v okolici Madrida tudi prenehali širiti. "Nočne vremenske razmere so omogočile (...) ohladitev in utrditev območja, ki je očitno stabilizirano (...). Ostalo je le nekaj dimnih žarišč in skoraj ni več plamenov," je sporočila prefektura madridske regije. Dodala je, da je trenutno evakuiranih še okoli tisoč ljudi.
Po navedbah oblasti v regiji Castellon so gasilci pod nadzor spravili tudi požar pri kraju Vall d'Uixo severno od Valencie.
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