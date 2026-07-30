Na Kreti evakuirali okoli 8000 ljudi, v Španiji 12 vasi

Na grškem območju Retimna so ponoči evakuirali okoli 8.000 ljudi, saj sunki vetra dosegajo hitrost do 125 kilometrov na uro, poroča BBC. Do evakuacij je prišlo dan po tem, ko sta v sredo na Kreti umrla dva gasilca, ki sta ostala ujeta v bližini kraja Krya Vrysi. Tretji gasilec je istega dne umrl v bližini pristaniškega mesta Gythio na polotoku Peloponez.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Obsežni gozdni požari v Grčiji AP

Obsežni gozdni požari v Grčiji AP

Obsežni gozdni požari v Grčiji AP

Obsežni gozdni požari v Grčiji AP

Obsežni gozdni požari v Grčiji AP









Grčija je ena od številnih evropskih držav, ki se zaradi izjemno visokih temperatur spopadajo z uničujočimi gozdnimi požari in sušo. Meteorologi opozarjajo, da se bodo razmere, ugodne za širjenje požarov, ta teden razširile proti osrednji Evropi.

V Franciji se evakuirani vračajo domov

V Franciji pa so oblasti dale dovoljenje za vrnitev domov evakuiranih prebivalcev iz devetih krajev. Skupno je bilo od prejšnjega tedna zaradi požara prisiljenih zapustiti svoje domove več kot 220.000 ljudi, poroča AP News. Regionalne oblasti so medtem opozorile, da morajo prebivalci, ki se vračajo domov, imeti vključene mobilne telefone, da bodo lahko prejemali morebitna opozorila o novi evakuaciji, ter naj hkrati imajo pripravljene najnujnejše stvari za primer, če bi morali znova zapustiti svoje domove. Francoski gasilci medtem na terenu zmagujejo v bitki z ognjem.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Obsežni gozdni požari v Franciji AP

Obsežni gozdni požari v Franciji AP

Požari v Franciji AP

Požari v Franciji AP

Obsežni gozdni požari v Franciji AP

Požari v Franciji AP

Požari v Franciji AP













V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi

V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Ta je v 24 urah uničil 11.000 hektarjev površin. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti so danes sporočile, da so razmere tam stabilizirale, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nov požar je izbruhnil v narodnem parku Arribes del Duero ob meji s Portugalsko. Zaradi njega so evakuirali prebivalce 12 vasi, medtem ko so oblasti prebivalce dveh bližnjih vasi pozvale, naj ostanejo doma. Po poročanju španskih medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, so s požarno ogroženega območja evakuirali okoli 950 ljudi. Agencija AFP medtem ob sklicevanju na reševalne službe navaja število 800, plameni pa so po navedbah lokalnih oblasti v 24 urah uničili 11.000 hektarjev površin.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Požari v Španiji AP

Požari v Španiji AP

Požari v Španiji AP

Požari v Španiji AP

Požari v Španiji AP

Požari v Španiji AP









