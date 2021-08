Gasilci v Grčiji in Turčiji še naprej bijejo bitko z neukročenimi požari

V Grčiji in Turčiji se še naprej borijo s požari in razmere se ne umirjajo. Grška obalna straža je na otoku Evboja vzhodno od Aten izvedla obsežno reševalno akcijo in evakuirala na stotine tamkajšnjih prebivalcev in turistov. Več gasilcev in prostovoljcev je zaradi opeklin pomoč poiskalo v bolnišnici.

Na tisoče prebivalcev severno od Aten je v petek zjutraj bežalo na varno pred bližajočim se požarom, s katerim so se gasilci borili vso noč. Na bližnjem otoku Evboja je grška obalna straža izvedla obsežno reševalno akcijo s patruljnimi čolni in zasebnimi ladjami, da bi evakuirala na stotine tamkajšnjih prebivalcev in turistov. Na glavni avtocesti v državi, ki Atene povezuje s severnim delom države, je bil promet začasno zaustavljen, saj so gasilci cesto skušali uporabiti za protipožarno zaščito, a se je ogenj kljub temu širil še naprej, poroča AP. Več gasilcev in prostovoljcev so zaradi opeklin hospitalizirali. Zdravstveni minister Vasilis Kikilias je pojasnil, da so devet ljudi odpeljali v bolnišnico v Atene, tri gasilce so oskrbeli zaradi težav z dihanjem, 11 pa jih zdravijo v zdravstvenem domu na otoku Evboja. "Preživljamo deseti dan velikega vročinskega vala, ki je prizadel vso državo. Gre za najhujši in najintenzivnejši vročinski val v zadnjih 30 letih," so sporočili gasilci. Vodja pnevmološke klinike v Atenah Nina Gaga je posvarila prebivalce, naj zaradi onesnaženja zraka ne hodijo od doma. Dim je namreč dosegel tudi središče grške prestolnice, kar pa lahko predstavlja nevarnost za ljudi, predvsem tiste z dihalnimi težavami.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Atene so sicer zaradi bližnjih požarov zavite v rumenkasto meglico. Požari so že uničili številne hiše, gasilci pa nadaljujejo svoj boj, ki ga otežuje močan veter. Trenutno se skušajo osredotočiti na to, da se požari ne bi preveč razširili, saj jih je zaradi vetra skoraj nemogoče nadzorovati. Grčiji so pri obvladovanju požarov na pomoč priskočile ekipe gasilcev iz Francije, Romunije, Švedske in Švice. V Grčiji so že ekipe s Cipra, Evropska unija pa je okrepila podporo državam v jugovzhodni Evropi, ki so jih prizadeli požari. "Naša prioriteta je vedno zaščita človeškega življenja, ki ji sledi zaščita lastnine, naravnega okolja in kritične infrastrukture. Na žalost je v teh okoliščinah doseganje vseh teh ciljev hkrati preprosto nemogoče," je dejal premier Kiriakos Micotakis v televizijskem nagovoru v četrtek zvečer. Požari so po njegovi oceni dober pokazatelj podnebnih sprememb.