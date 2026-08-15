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Trije v smrtni nevarnosti po požaru v Omišu

Zadar, 15. 08. 2026 07.46 pred 30 minutami 3 min branja 56

Avtor:
K.H.
Požar pri Omišu, ki je na območju divjal v četrtek in petek.

Gasilci so se vso noč borili s požarom, ki je izbruhnil v petek zvečer v bližini Brbinja na Dugem otoku na Hrvaškem. Na kraju je posredovalo 100 gasilcev, ki so s 17 vozili prispeli s celine. Gašenje požara otežuje zelo težaven teren z visokimi in neprehodnimi hribi ter gosto podrastjo. Do jutra požar še ni bil pod nadzorom, na pomoč so poklicali tudi kanaderje, s pomočjo katerih so ga nato lokalizirali. Čez noč je sicer na območju Zadra izbruhnilo še več požarov, ki pa so pod nadzorom. Po požaru v Omišu pa se v zagrebški bolnišnici borijo za življenja treh oseb, ki so utrpeli hude opekline in inhalacijske poškodbe.

Na Dugem otoku se gasilci še vedno borijo z obsežnim gozdnim požarom. Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je za Net.hr potrdil, da so požar okoli 8. ure lokalizirali, po tem, ko je gasilcem na terenu prišla na pomoč tudi enota za gašenje iz zraka. 

Še zgodaj zjutraj pa je poveljnik Gasilske skupnosti Zadarske županije Matej Rudić pojasnil: "Požar na Dugem otoku ni pod nadzorom. Celo noč smo delali na aktivni obrambi objektov, glede na to, da gre za otok, ki ima praktično v vsaki uvali eno, dve ali tri hiše in vikende. Angažirali smo se in vse uspešno odbranili. Škode (na objektih) ni." 

Gasilcem je sicer do jutra uspelo požar ločiti na dve liniji. "Ena je dolga približno kilometer, druga pa približno 600 metrov. Zdaj pričakujemo prihod letalskih sil. Zaprosili smo za dva kanaderja, da nam pomagata spraviti ogenj pod nadzor," je v zgodnjih jutranjih urah pojasnil Rudić.

Zahteven teren sicer precej otežuje njihovo delo. "Gre za težko dostopen teren, zelo strm in težko prehoden, poraščen z gosto podrastjo," je opisal Rudić.

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Na Dugem otoku je bilo čez noč razporejenih okoli 100 gasilcev. Poleg lokalnih sil in gasilcev, razporejenih v Božavi, je ponoči s celine prispela velika okrepitev. "Prispelo je 17 vozil in 50 gasilcev s celinskega dela županije," je povedal Rudić.

Nočni posnetki požara na Dugem otoku so sicer zelo dramatični.

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Na Facebook strani Vatrogasci 193 so hrvaški gasilci zjutraj objavili nov video z Dugoga otoka, ki kaže, kako se nad otokom vije gost dim, območje pa preletava kanader.

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Izbruhnilo še več požarov

Zadrski gasilci so se poleg požara na Dugem otoku ponoči borili še z več požari na celini, intervencija pa je bila potrebna tudi na otoku Iž. Ponoči so na celinskem delu županije izbruhnili štirje požari.

"Vsi so bili pod nadzorom po približno uri in pol do dveh urah po prijavi. Šlo je za gost borov gozd in nizko vegetacijo," je dejal Rudić, ki je pohvalil hitro delo gasilcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gasilci so intervenirali tudi na otoku Iž, kjer je danes okoli 6. ure izbruhnil manjši požar. "Zaradi hitre reakcije lokalnega prostovoljnega gasilskega društva je bil požar na Ižu kmalu pod nadzorom," je poudaril Rudić. Gasilci na Ižu so sicer še vedno na terenu.

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Boj za življenja hudo poškodovanih v Omišu

Glavni gasilski poveljnik Tucaković je za Net.hr sicer povedal tudi, da so s pomočjo kanaderja obvladali tudi požar pri Omišu. "Pri Omišu se vali dim, vendar ni več nevarnosti požara," je povedal.

Znanih je tudi več informacij o osebah, ki so bile poškodovane v obsežnem požaru v Omišu. Gre za bolnike s hudimi opeklinami, ki prekrivajo 40 do 70 odstotkov telesa. Po neuradnih podatkih je med poškodovanimi tričlanska družina, poroča Net.hr. Poleg njih naj bi bilo v bolnišnici še pet oseb.

"Zdravstveno stanje treh pacientov, ki so bili poškodovani v požaru v bližini Omiša in so bili prepeljani iz KBC Split v KBC Sestre milosrdnice na Travmatološko kliniko, je v primerjavi s prejšnjim dnem ob sprejemu nespremenjeno. Dodatna diagnostika je pri vseh pacientih pokazala inhalacijsko poškodbo, dodatnih poškodb razen opeklin pa niso odkrili," so sporočili iz zagrebške bolnišnice.

Poškodovanci se zdravijo na intenzivni enoti, so intubirani, na mehanski ventilaciji in prejemajo terapijo za stabilizacijo vitalnih funkcij, so še sporočili iz bolnišnice.

Požar pri Omišu, ki je na območju divjal v četrtek in petek.
Požar pri Omišu, ki je na območju divjal v četrtek in petek.
FOTO: Bobo

Hrvaško obalo je v četrtek in petek zajelo več požarov. Največji je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do mesta Omiš, pri čemer je v tem letoviškem mestu povzročil ogromno gmotno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Več kot 40 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi jih je osem v smrtni nevarnosti. O požarih so v petek poročali tudi s polotoka Pelješac, območja Zadra in Trogirja.

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KOMENTARJI56

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a res1
15. 08. 2026 11.55
Migranti pa brez problema potujejo če njihovo ljipo.
Odgovori
0 0
Infiltrator
15. 08. 2026 11.25
Pozar lahko nardi ze odvržena steklenica ker sonce cez njo greje osuseno travo in zacne tleti potem pa samo malo vetrica pa je ogenj . Kaj vse človek odvrže v naravo me sploh ne čudi da gori ....
Odgovori
+3
3 0
Infiltrator
15. 08. 2026 11.22
Apokalipsa je tik pred vrati ,samo nočemo si priznati!
Odgovori
+1
2 1
krjola
15. 08. 2026 11.21
men se ne da več o teh požarih brat...
Odgovori
-5
1 6
Podlesničar
15. 08. 2026 11.24
A te kdo sili?
Odgovori
+6
8 2
Miran1960
15. 08. 2026 11.04
Jaz vem samo eno, da so požari vzplamtevali po celem dalmatinskem zaledju tisto poletje pred balvan revolucijo. Smo letovali takrat v Vinodolskem in se odpravili na izlet na Plitvice, je bila kar neka napetost v zraku, nam pa nič jasno.
Odgovori
+1
4 3
Joakim
15. 08. 2026 10.58
Treba bo pa tudi kaj pokositi in spucati. Par metrov od morja raj, naprej v notranjost pa katastrofa. Pol leta ni dezja, stotine turistov, nekdo vrze ogorek in zgori pol otoka. Krivi so pa Srbi. Krivo je vreme in tradicionalna dalmatinska lenoba.
Odgovori
-1
3 4
Joakim
15. 08. 2026 10.48
Pozari so velika katastrofa. Ni pa prav, da Hrvati na druzbenih omrezjih za podtikanje pozarov krivijo Srbe. Kdo pa potem podtika pozare v Srbiji, Grciji, Franciji, Spaniji. Kod, da ni ekstremne suše v celi Evropi.
Odgovori
-6
2 8
Sandi11
15. 08. 2026 10.46
Ali lahko prosim kdo pojasni, zakaj so se požari razširili po vsej Dalmaciji?
Odgovori
+2
3 1
Podlesničar
15. 08. 2026 10.51
Ker je ekstremna suša?
Odgovori
+5
6 1
Protoc
15. 08. 2026 10.45
Zakaj tukaj odklenete klepet..pri rumenkotu pa zaprete..tudi ko je v interesu Slovenska politika, komaj čakate, da se narod ruga eden drugemu..ko pa je treba rumenkota okracati, pa NE, ker bodo kregani iz EU parlamenta. Dvoličneži.
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-3
3 6
marakeech
15. 08. 2026 11.37
Kdo je to rumenko? Vsaj jasno napisi o kom govoris. Ne razumen ljudi, ki misljo, da bo njihov komentar na 24ur spremenil svet. Bo treba malo ven iz okvirjev.
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+1
1 0
Pinokio
15. 08. 2026 10.43
Zelo čudno je, da kar na večih krajih v nekem časovnem razporedu zagori v gozdovih. To ne more biti normalno. Recimo en požar ali kvečjemu dva, še nekako razumljivo, da se pa kar serijsko odvijajo je pa kvečjemu podtaknjeno.
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
15. 08. 2026 10.17
To je šele začetek.
Odgovori
+5
8 3
enajstdvanajst1
15. 08. 2026 10.00
To je kar dobra stvar za hrvaško. Mogoče celo drzava sama podtika ogenj. Sezone je konec in večino apartmajev imajo tujci ki bodo spet vlagali in gradili na veliko. Mogoče izgleda strašno ampak drzava bo zato bogatejša in močnejša.
Odgovori
-3
9 12
Xmmx
15. 08. 2026 10.41
Ti pa si odtaval..
Odgovori
+2
4 2
Modremisli
15. 08. 2026 09.53
o teh požarih na Hrvaški poročate kot da bi gorela Slovenija. res ne razumem zakaj je vsak drug članek samo o Hrvaški in njihovih požarih. Požari so tudi drugje po Evropi pa jih sploh ne omenjate. Zakaj je potrebno Hrvaško kar naprej omenjat, oni nas sploh ne o Pogačarju komaj do so kaj napisali ko je osvojil tur
Odgovori
+12
22 10
Podlesničar
15. 08. 2026 10.39
Mene pa bolj zanima Hrvaška, kot ostala evropa in rad prebiram članke o Hrvaški 🤗
Odgovori
-1
7 8
Potouceni kramoh
15. 08. 2026 10.41
Ker so lastniki tega kar bereš Hrvati.
Odgovori
+3
5 2
Xmmx
15. 08. 2026 10.41
Ne tebi gre v nos ker tam poka od turistov..pri nad pa bacpakerji na pasteti
Odgovori
-1
3 4
Xmmx
15. 08. 2026 11.04
@Potouceni poglrj se prvo v ogledalo ..km..ar smesni zakompleksan..in pelji tvojo g..o babo na hrvasko da si spocije oci
Odgovori
-1
1 2
krjola
15. 08. 2026 09.48
to najbrž kakšni ruski plačanci zažigajo po evropi...
Odgovori
+4
17 13
brabusednet
15. 08. 2026 09.41
Katastrofa vsi ti požari po EU.To je že mala vojna,koliko škode in življenj so vzeli.
Odgovori
+11
11 0
gullit
15. 08. 2026 09.38
Hrvati imajo tudi sms- obveščanje od avgusta 2023. Se je oglasil kaj? Nič se ne govori o tem. Upam da bojo pogasili čimprej vse požare. Držite se sosedi.
Odgovori
+13
14 1
galeon
15. 08. 2026 09.38
Kaj takega se na Cipru ne more zgodit. Oni zelo dobro vedo kaj so protipožarni poseki.
Odgovori
+16
17 1
Pinokio
15. 08. 2026 10.45
Seveda, zdaj pa ti delaj poseke na strmih predelih, ko se še peš komaj prebijaš.
Odgovori
+2
3 1
a res1
15. 08. 2026 09.36
Hrvati imajo 6 kanaderov in 6 airtraktorjev + helikopterji. Zakaj vse ne vključijo?
Odgovori
+4
8 4
bančnik
15. 08. 2026 09.20
Pametuje lahko samo kdor ni izkusil kako se v sekundi obnaza požar.Nimas za burek kokr bi rekl južni bratje,samo gasa ce zelis se zivet.Za pametnjakovice poskrbi pa karma.Gasilcem pa vso SPOŠTOVANJE💪
Odgovori
+8
20 12
krjola
15. 08. 2026 09.20
a ni že s temi hrvšaki požari?...jugoslavije ni več...
Odgovori
+5
15 10
Xmmx
15. 08. 2026 10.39
Pozri se od ljubosumja..jaz bi se ,ce bi zgledal kot brincelj iz kekca
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-3
1 4
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