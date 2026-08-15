Trije v smrtni nevarnosti po požaru v Omišu

Na Dugem otoku se gasilci še vedno borijo z obsežnim gozdnim požarom. Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je za Net.hr potrdil, da so požar okoli 8. ure lokalizirali, po tem, ko je gasilcem na terenu prišla na pomoč tudi enota za gašenje iz zraka. Še zgodaj zjutraj pa je poveljnik Gasilske skupnosti Zadarske županije Matej Rudić pojasnil: "Požar na Dugem otoku ni pod nadzorom. Celo noč smo delali na aktivni obrambi objektov, glede na to, da gre za otok, ki ima praktično v vsaki uvali eno, dve ali tri hiše in vikende. Angažirali smo se in vse uspešno odbranili. Škode (na objektih) ni." Gasilcem je sicer do jutra uspelo požar ločiti na dve liniji. "Ena je dolga približno kilometer, druga pa približno 600 metrov. Zdaj pričakujemo prihod letalskih sil. Zaprosili smo za dva kanaderja, da nam pomagata spraviti ogenj pod nadzor," je v zgodnjih jutranjih urah pojasnil Rudić. Zahteven teren sicer precej otežuje njihovo delo. "Gre za težko dostopen teren, zelo strm in težko prehoden, poraščen z gosto podrastjo," je opisal Rudić.

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Na Dugem otoku je bilo čez noč razporejenih okoli 100 gasilcev. Poleg lokalnih sil in gasilcev, razporejenih v Božavi, je ponoči s celine prispela velika okrepitev. "Prispelo je 17 vozil in 50 gasilcev s celinskega dela županije," je povedal Rudić. Nočni posnetki požara na Dugem otoku so sicer zelo dramatični.

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Na Facebook strani Vatrogasci 193 so hrvaški gasilci zjutraj objavili nov video z Dugoga otoka, ki kaže, kako se nad otokom vije gost dim, območje pa preletava kanader.

Izbruhnilo še več požarov

Zadrski gasilci so se poleg požara na Dugem otoku ponoči borili še z več požari na celini, intervencija pa je bila potrebna tudi na otoku Iž. Ponoči so na celinskem delu županije izbruhnili štirje požari. "Vsi so bili pod nadzorom po približno uri in pol do dveh urah po prijavi. Šlo je za gost borov gozd in nizko vegetacijo," je dejal Rudić, ki je pohvalil hitro delo gasilcev.

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Gasilci so intervenirali tudi na otoku Iž, kjer je danes okoli 6. ure izbruhnil manjši požar. "Zaradi hitre reakcije lokalnega prostovoljnega gasilskega društva je bil požar na Ižu kmalu pod nadzorom," je poudaril Rudić. Gasilci na Ižu so sicer še vedno na terenu.

Boj za življenja hudo poškodovanih v Omišu

Glavni gasilski poveljnik Tucaković je za Net.hr sicer povedal tudi, da so s pomočjo kanaderja obvladali tudi požar pri Omišu. "Pri Omišu se vali dim, vendar ni več nevarnosti požara," je povedal. Znanih je tudi več informacij o osebah, ki so bile poškodovane v obsežnem požaru v Omišu. Gre za bolnike s hudimi opeklinami, ki prekrivajo 40 do 70 odstotkov telesa. Po neuradnih podatkih je med poškodovanimi tričlanska družina, poroča Net.hr. Poleg njih naj bi bilo v bolnišnici še pet oseb. "Zdravstveno stanje treh pacientov, ki so bili poškodovani v požaru v bližini Omiša in so bili prepeljani iz KBC Split v KBC Sestre milosrdnice na Travmatološko kliniko, je v primerjavi s prejšnjim dnem ob sprejemu nespremenjeno. Dodatna diagnostika je pri vseh pacientih pokazala inhalacijsko poškodbo, dodatnih poškodb razen opeklin pa niso odkrili," so sporočili iz zagrebške bolnišnice. Poškodovanci se zdravijo na intenzivni enoti, so intubirani, na mehanski ventilaciji in prejemajo terapijo za stabilizacijo vitalnih funkcij, so še sporočili iz bolnišnice.

Požar pri Omišu, ki je na območju divjal v četrtek in petek. FOTO: Bobo