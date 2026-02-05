Gasilci z drevesa rešili sprehajalca psa, ki ga je napadla pobesnela krava

Kot poroča BBC , se je moški svoje štirinožne napadalke tako prestrašil, da je varno zatočišče poiskal na bližnjem drevesu, s katerega pa si nato ni upal sestopiti. Tam je ždel več kot eno uro, dokler niso prispeli in posredovali gasilci.

Britanski gasilci in reševalci so v sredo zjutraj dobili nenavaden klic na pomoč. Moškega, ki je po javni poti sprehajal svojega psa, je namreč napadla krava.

Ti so ob prihodu na kraj jezno kravo našli prav ob vznožju drevesa, na katerega se je zatekel moški. S pomočjo lastnika so nato žival in njenega mladiča uspeli zvabiti nazaj na polje, da je moški lahko znova sestopil na tla. Gasilci so kraj dogodka zapustili ob 11. uri.

Čeprav je bil incident resda nenavaden, pa so gasilci vsem obiskovalcem podeželja vseeno poslali opozorilo, naj med sprehodom držijo varno razdaljo od živine, ki ima lahko močan materinski nagon za zaščito svojih mladičev. Krava se je namreč tudi v tem primeru "skozi ogrado pognala", ko je njen mladič pobegnil s polja.

Prav tako so vsem sprehajalcem na srce položili, naj imajo svoje pse vedno na povodcu, če pa bi se zaradi živali vseeno znašli v nevarnosti oziroma se počutili ogrožene, so jim svetovali, naj ostanejo mirni in poiščejo varno mesto.