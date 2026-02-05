Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Gasilci z drevesa rešili sprehajalca psa, ki ga je napadla pobesnela krava

Hampshire , 05. 02. 2026 16.37 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
M.P.
Krava

Jutranji sprehod po podeželju s svojim štirinožnim kosmatincem bi marsikomu pomenil sproščujoč začetek dneva. A moški iz Velike Britanije se po nedavnem pripetljaju med pašniki zelo verjetno še nekaj časa ne bo več pojavil. Med sprehajanjem psa mu je namreč strah v kosti nagnala pobesnela krava, zaradi katere je več kot eno uro čepel na drevesu in čakal na pomoč.

Britanski gasilci in reševalci so v sredo zjutraj dobili nenavaden klic na pomoč. Moškega, ki je po javni poti sprehajal svojega psa, je namreč napadla krava.

Kot poroča BBC, se je moški svoje štirinožne napadalke tako prestrašil, da je varno zatočišče poiskal na bližnjem drevesu, s katerega pa si nato ni upal sestopiti. Tam je ždel več kot eno uro, dokler niso prispeli in posredovali gasilci.

Hampshire
Hampshire
FOTO: Shutterstock

Ti so ob prihodu na kraj jezno kravo našli prav ob vznožju drevesa, na katerega se je zatekel moški. S pomočjo lastnika so nato žival in njenega mladiča uspeli zvabiti nazaj na polje, da je moški lahko znova sestopil na tla. Gasilci so kraj dogodka zapustili ob 11. uri.

Čeprav je bil incident resda nenavaden, pa so gasilci vsem obiskovalcem podeželja vseeno poslali opozorilo, naj med sprehodom držijo varno razdaljo od živine, ki ima lahko močan materinski nagon za zaščito svojih mladičev. Krava se je namreč tudi v tem primeru "skozi ogrado pognala", ko je njen mladič pobegnil s polja.

Prav tako so vsem sprehajalcem na srce položili, naj imajo svoje pse vedno na povodcu, če pa bi se zaradi živali vseeno znašli v nevarnosti oziroma se počutili ogrožene, so jim svetovali, naj ostanejo mirni in poiščejo varno mesto.

krava velika britanija strah Hampshire

Rojstnodnevni baloni eksplodirali, moški in ženska z opeklinami

Ruskemu kapitanu po trčenju v tanker šest let zapora: lagal o dogodkih

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
05. 02. 2026 18.13
Dajte raje poročat o predrznem ropu zlatarne v Londonu, okrožje Richmond..... Vsi svetovni mediji poročajo ,vi pa nič..... po silhueti in obnašanju, nikakor nista bila dva poštena delavna Britanca....
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
05. 02. 2026 18.00
kakšen pacient...on na drevo...psa pa kar pustil...Krava ima vso pravico braniti svojega otroka...Amen ...Pika
Odgovori
-2
0 2
Rožle Patriot
05. 02. 2026 18.10
Kje si pa ti že videl psa plezati po drevesih ... !!??
Odgovori
+1
1 0
devote
05. 02. 2026 17.55
E...., kako narava uci reda...
Odgovori
+0
1 1
Jani.
05. 02. 2026 17.45
Ajoooj 😄 Ampak ja z rokami se krave, ki tehtajo tam 600 pa tudi preko 700 kg pač ne boš ubranil.
Odgovori
+2
2 0
Rok Poteko
05. 02. 2026 17.31
ne verjamem
Odgovori
-2
1 3
marmilan
05. 02. 2026 17.29
kakšna pomembna novica, bureki.
Odgovori
-4
1 5
AlNiCo
05. 02. 2026 17.56
Kakšni bureki steak LOL
Odgovori
+4
4 0
Buci in Bobo
05. 02. 2026 17.21
hahaha bogi
Odgovori
+4
5 1
Rožle Patriot
05. 02. 2026 17.20
Je, krava simbolična ali pobesnela ... !!??
Odgovori
+8
9 1
96bimBo
05. 02. 2026 17.20
Urška?
Odgovori
+1
4 3
Renee Nicole Good v spomin
05. 02. 2026 17.59
janša
Odgovori
-1
1 2
aljoteam
05. 02. 2026 17.20
Hvala za še eno obskurno novico iz ZDA/VB.
Odgovori
+8
9 1
oježeš
05. 02. 2026 17.30
A ni dovolj humoristična poved, za nas, ki smo na varnem doma, za računalnikom?
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
moskisvet
Portal
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527