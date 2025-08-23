Gasilec četrta žrtev požarov na Portugalskem

Urad portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souse je družini gasilca izrekel sožalje. Gasilec je umrl med gašenjem požara v občini Sabugal na severovzhodu države. Po poročanju medijev, je 45-letni gasilec delal za zasebno podjetje, ki je v regiji gasilo požare.
V sosednji Španiji so gasilci medtem skoraj že v celoti premagali in pogasili gozdne požare, ki so ta mesec pustošili po celotni državi, v katerih so prav tako umrli štirje ljudje.
Po navedbah vodje tamkajšnje službe za civilno zaščito in izredne razmere pa so tisti požari, ki še vedno divjajo, zelo "zahrbtni" in da bodo za dokončno pogasitev potrebovali še "nekaj več zadnjih potez". Še vedno je aktivnih 18 gozdnih požarov.
Španski gasilci so se ob pomoči drugih držav EU predvsem v zadnjih dveh tednih borili z ognjem, ki je po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) uničil rekordnih 403.000 hektarov površine. Na Portugalskem je bilo uničenih približno 278.000 hektarov.
Požari so na Iberskem polotoku izbruhnili med vročinskim valom, med katerim so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija in višje, razširili pa so jih močni vetrovi, ki so zdaj oslabeli.
Številne vasi zaradi varnosti prebivalcev ostajajo evakuirane, so se pa nekateri lokalni prebivalci v petek lahko že vrnili v svoje domove.
Vse hujši in pogostejši vročinski valovi na jugu Evrope so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.