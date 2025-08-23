Gasilec četrta žrtev požarov na Portugalskem

Urad portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souse je družini gasilca izrekel sožalje. Gasilec je umrl med gašenjem požara v občini Sabugal na severovzhodu države. Po poročanju medijev, je 45-letni gasilec delal za zasebno podjetje, ki je v regiji gasilo požare.

V sosednji Španiji so gasilci medtem skoraj že v celoti premagali in pogasili gozdne požare, ki so ta mesec pustošili po celotni državi, v katerih so prav tako umrli štirje ljudje.

Po navedbah vodje tamkajšnje službe za civilno zaščito in izredne razmere pa so tisti požari, ki še vedno divjajo, zelo "zahrbtni" in da bodo za dokončno pogasitev potrebovali še "nekaj več zadnjih potez". Še vedno je aktivnih 18 gozdnih požarov.