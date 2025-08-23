Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Gasilec četrta žrtev požarov na Portugalskem

Lizbona, 23. 08. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
1

Gozdni požari na Portugalskem so terjali četrto smrtno žrtev to poletje. Med bojem s požarom je življenje izgubil gasilec, je danes sporočil kabinet portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souse. V sosednji Španiji so medtem gasilci večino gozdnih požarov pogasili.

Urad portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souse je družini gasilca izrekel sožalje. Gasilec je umrl med gašenjem požara v občini Sabugal na severovzhodu države. Po poročanju medijev, je 45-letni gasilec delal za zasebno podjetje, ki je v regiji gasilo požare.

V sosednji Španiji so gasilci medtem skoraj že v celoti premagali in pogasili gozdne požare, ki so ta mesec pustošili po celotni državi, v katerih so prav tako umrli štirje ljudje.

Po navedbah vodje tamkajšnje službe za civilno zaščito in izredne razmere pa so tisti požari, ki še vedno divjajo, zelo "zahrbtni" in da bodo za dokončno pogasitev potrebovali še "nekaj več zadnjih potez". Še vedno je aktivnih 18 gozdnih požarov.

Požari na Portugalskem
Požari na Portugalskem FOTO: Profimedia

Španski gasilci so se ob pomoči drugih držav EU predvsem v zadnjih dveh tednih borili z ognjem, ki je po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) uničil rekordnih 403.000 hektarov površine. Na Portugalskem je bilo uničenih približno 278.000 hektarov.

Požari so na Iberskem polotoku izbruhnili med vročinskim valom, med katerim so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija in višje, razširili pa so jih močni vetrovi, ki so zdaj oslabeli.

Številne vasi zaradi varnosti prebivalcev ostajajo evakuirane, so se pa nekateri lokalni prebivalci v petek lahko že vrnili v svoje domove.

Vse hujši in pogostejši vročinski valovi na jugu Evrope so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.

požar španija portugalska žrtev ogenj
Naslednji članek

Zaplesala na drogu z državno zastavo in užalila Turke

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
23. 08. 2025 15.54
Mussolini ni kriv če imamo mi ČAUŠESKUJA na čelu SVOBODE..IN RDEČE KMERE V OZADJU.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110