Tujina

Gasilec prižgal poplavljen avtomobil in ga rešil iz vode

Zvornik, 06. 01. 2026 11.44

Avtor:
K.H.
Gasilec rešil avtomobil iz poplave

Po obsežnih padavinah, ki so v minulih dneh zajele Bosno in Hercegovino, se v številnih krajih spopadajo s poplavami. Med drugim so razmere precej kritične tudi v Zvorniku na vzhodu države, kjer pa je nastal zanimiv posnetek gasilca, ki se je podal v vodo, se usedel v poplavljen avtomobil, ga prižgal in rešil iz vode.

Kot lahko vidimo na posnetku, je gasilec Rade zabredel v ledeno vodo, ki mu je segala do kolen, potem ko se je reka Drina razlila čez svoje bregove. Ko je prišel do vozila, ga je odprl, sedel vanj in ga prižgal. Z vozilom, ki je imel pnevmatike povsem pod vodo, je nato najprej zapeljal vzvratno, nato obrnil in zapeljal do brega. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri tem je sicer tvegal, da bi ga skupaj z avtomobilom odneslo v reko, a mu je podvig uspel. Zaradi svojega dejanja pa je na družbenih omrežjih prejel številne pohvale, nekateri pa so ga razglasili za junaka. 

Vozilo je bilo parkirano ob reki še preden je ta prestopila svoje bregove, piše Klix.ba.

Na območju BiH sicer veljajo izredne razmere. V zadnjih dneh je sneg pobelil večji del države, v Hercegovini pa zaradi obilnih padavin voda dre po ulicah, poplavljene so hiše in naselja, reke se razlivajo, sprožili pa so se številni zemeljski plazovi. Slaba novica je tudi vremenska napoved, ki kaže na še močnejše padavine. Oblasti opozarjajo na alarmantne razmere, ki lahko ogrožajo življenje.

Danska premierka: Napad ZDA na Grenlandijo bi pomenil konec Nata in varnosti

Čez Fernetiče skušal pretihotapiti kokain, namenjen na Balkan

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
06. 01. 2026 13.18
Bosna je to. Tukaj so vsa čudesa dovoljena. Ni da ni.
Odgovori
0 0
MasteRbee
06. 01. 2026 13.18
Ne razumem tistega, ki ga je zapeljal v vodo in ga tam pustil.
Odgovori
0 0
MasteRbee
06. 01. 2026 13.19
ok, mogoče je bil parking.
Odgovori
0 0
Lens
06. 01. 2026 13.14
"Prižgal" je avto? Pa dobr, no!
Odgovori
+1
1 0
jank
06. 01. 2026 13.18
Še strinjam. Kaj takega na najbolj obiskanem portalu ne bi smelo biti, sploh pa ne v naslovu. Če že, pa v navednicah.
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
06. 01. 2026 13.06
Avto bo še naprej deloval normalno sploh pa,ko se bo vse posušilo bo vse v redu.Lp
Odgovori
0 0
Gorki list
06. 01. 2026 12.56
Če pa koga spostujem pa spostujem Gasilce! Hvala vam 😇
Odgovori
+3
4 1
biggbrader
06. 01. 2026 12.50
Bog ne daj da bi komšije malo porinili ! To pa ne !
Odgovori
-1
1 2
NeXadileC
06. 01. 2026 12.45
Kljub temu, motor in avto sta fućć.
Odgovori
-5
0 5
Levica še za drkat ni dobra
06. 01. 2026 12.54
Pejd rajše enga pržgat, pa pazi, da ti ne bo vode not potegnil 😁
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
06. 01. 2026 13.04
Ne.
Odgovori
-1
0 1
čevapgpt
06. 01. 2026 12.17
2 dni nazaj pa policaji v bih enga kaznovali ker je s toyoto 4 runner "driftal" po snegu...
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
