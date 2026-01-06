Gasilec prižgal poplavljen avtomobil in ga rešil iz vode

Kot lahko vidimo na posnetku, je gasilec Rade zabredel v ledeno vodo, ki mu je segala do kolen, potem ko se je reka Drina razlila čez svoje bregove. Ko je prišel do vozila, ga je odprl, sedel vanj in ga prižgal. Z vozilom, ki je imel pnevmatike povsem pod vodo, je nato najprej zapeljal vzvratno, nato obrnil in zapeljal do brega.

Pri tem je sicer tvegal, da bi ga skupaj z avtomobilom odneslo v reko, a mu je podvig uspel. Zaradi svojega dejanja pa je na družbenih omrežjih prejel številne pohvale, nekateri pa so ga razglasili za junaka.

Vozilo je bilo parkirano ob reki še preden je ta prestopila svoje bregove, piše Klix.ba.

Na območju BiH sicer veljajo izredne razmere. V zadnjih dneh je sneg pobelil večji del države, v Hercegovini pa zaradi obilnih padavin voda dre po ulicah, poplavljene so hiše in naselja, reke se razlivajo, sprožili pa so se številni zemeljski plazovi. Slaba novica je tudi vremenska napoved, ki kaže na še močnejše padavine. Oblasti opozarjajo na alarmantne razmere, ki lahko ogrožajo življenje.