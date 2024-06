Gasilec umrl, medtem ko je pred poplavami reševal družino

Gasilec je bil skupaj s tremi kolegi v gumijastem čolnu v mestu Pfaffenhofen na Bavarskem, da bi rešili družino na močno poplavljenem območju, ko se je plovilo prevrnilo. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so njegovo truplo našli zgodaj davi. Ostale tri gasilce so rešili.

Velik del južne Nemčije so v petek zajele obilne padavine, ki so povzročile poplave. Reke so prestopile bregove v več mestih, prebivalce pa so iz poplavljenih domov morali reševati tudi s helikopterjem.

V več okrožjih na Bavarskem so razglasili izredne razmere. Več sto ljudi je bilo evakuiranih. V Memmingenu zahodno od Münchna so evakuirali zapor, okoli sto zapornikov pa so sprejele bližnje ustanove. Močne padavine so povzročile tudi težave v cestnem in železniškem prometu.

Nemška meteorološka služba na jugu Nemčije tudi za danes napoveduje nevihte in obilno deževje. Ti naj bi danes še posebej prizadeli Švabske Alpe južno od Stuttgarta ter območje okoli Augsburga, Nürnberga, Bamberga in Regensburga, še poroča dpa.