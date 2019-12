Ujeti v ognjenem obroču: 'Slišimo, kako gori in kako se približuje ogenj'

Požari po državi divjajo že vse od oktobra, a tako ekstremne, kot so sedaj, razmere še niso bile. Samo v Novem Južnem Walesu je uničenih več kot 1000 hiš, kdaj bo konec "pekla", kot pravijo domačini, pa ne ve nihče.

Ogenj se hitro širi, skoraj polovica od več kot 100 požarov ni pod nadzorom, k dramatičnim razmeram pa občutno prispevata veter in visoke temperature, ki so se včeraj spet povzpele nad 40 stopinj Celzija.

Kako uničujoča je moč ognja, se je znova pokazalo včeraj, ko je tragično umrl gasilec, potem ko je ognjeni vrtinec zajel njegovo 12 ton težko gasilsko vozilo, ga spremenil v ognjeno kroglo in prevrnil. Še dva kolega nesrečnega 28-letnika so s hudimi opeklinami odpeljali v bolnišnico. Lokalni gasilci so situacijo opisali kot "zares grozljivo", kot pravijo, so povsem izgubili nadzor nad ognjem, ki golta vse pred seboj.

V kraju Mallacoota, ki leži okoli 500 kilometrov vzhodno od Sydneyja, so oblasti okoli 4000 turistom ukazale, naj se pred ognjem umaknejo na plažo. Evakuirati jih niso mogli, saj so cestne povezave prekinjene. Nebo nad krajem je "strašljivo rdeče in črno", situacijo opisujejo priče. "Slišimo, kako gori in kako se približuje ogenj," je razmere opisal Grant Shorland.

V luči katastrofe, ki je močno prizadela tudi avstralski živalski svet, mrtvih naj bi bilo več milijonov živali, med drugim tudi tretjina pripadnikov ene od vrst koal, so številni pozivali k odpovedi ognjemetov, še posebej velikega ognjemeta v Sydneyju, za katerega bodo spet zapravili okoli štiri milijone evrov. A se pristojni za to niso odločili, so pa lokalni organizatorji odpovedali veliko manjših ognjemetov in novoletnih praznovanj.