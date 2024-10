Gasilska postaja pogorela do tal, ker ni imela požarnega alarma

Odprli so jo pred slabim letom, njena izgradnja je stala več deset milijonov evrov. Danes je uničena. "Moderna, inovativna in najsodobnejša" gasilska postaja v mestu Stadtallendorf v Nemčiji je v sredo kljub prizadevanjem kar 170 gasilcev pogorela do tal, razlog pa je naravnost bizaren: ker ni bila opremljena z javljalnikom požara, so ogenj opazili, ko se je že razširil.

Ognjeni zublji so se dvigali deset metrov visoko in velika sreča je, da ni bil nihče poškodovan. Skupila pa so jo gasilska vozila, od desetih le eno ni poškodovano ali uničeno. "To je nočna mora vsakega gasilca. Nihče si ne želi gasiti lastne gasilske postaje," je lokalni požarni inšpektor Lars Schäfer dejal za nemške medije in dodal, da se prve ocene škode gibajo med 20 in 24 milijoni evrov.

Odgovoriti je moral tudi na neprijetno vprašanje, zakaj ni bilo požarnih alarmov. Po njegovih besedah jih niso vgradili, ker jih zakonodaja ne predvideva. Stavba je namreč v dokumentih zavedena kot skladišče za opremo in ne kot gasilska postaja.

So pa postavili požarni zid in prav ta naj bi preprečil širjenje ognja v drugo krilo stavbe.

Kaj je povzročilo požar, medtem še ugotavljajo. Po prvih predvidevanjih naj bi bila kriva pregreta baterija.