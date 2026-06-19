Gasilsko tekmovanje simulira realne intervencije, šteje vsaka minuta

V ognju, dimu in znoju. Pod časovnim pritiskom in v polni zaščitni opremi so se gasilci in gasilke pomerili na eni najtežjih preizkušenj na svetu. Na tekmovanju, ki simulira resnične gasilske intervencije, šteje vsaka minuta. Kdor najhitreje opravi fizično izjemno zahtevne naloge, od vlečenja cevi, nošenja bremen in reševanja, je zmagovalec. Zveni preprosto? Daleč od tega.